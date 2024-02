Le foibe sono diventate ricordo civile nazionale nel 2004, ma proposte di legge per dare solennità alla memoria delle violenze politiche di massa scatenatesi in due grandi ondate nel 1943 e poi nel 1945 in Istria e nelle province di Trieste, Gorizia e Fiume risalgono alla metà degli anni Novanta. Da trent’anni insomma facciamo i conti con questo pezzo di storia del confine orientale italiano durante la Seconda guerra mondiale. La data, il 10 febbraio, è quella dei Trattati di pace di Parigi, che assegnarono tra l’altro alla Jugoslavia di Tito l’Istria, la penisola del Quarnaro, Zara con la sua provincia e gran parte della Venezia Giulia.

Trieste e il suo territorio, già divisi in due zone nel 1945, affidate rispettivamente al controllo militare alleato e all’esercito jugoslavo, vennero costituiti nel 1947 in Territorio libero. Nel 1954, la zona alleata fu trasferita all’Italia, mentre quella sotto il controllo militare jugoslavo passò alla Repubblica socialista del maresciallo Tito. La parola Foibe e il suo derivato infoibare stanno ad indicare le stragi della Venezia Giulia perpetrate ai danni di italiani ma non solo e si riferiscono tanto alla pratica di precipitare i corpi dei fucilati nelle profonde cavità carsiche della zona (ma spesso si trattava di persone vive legate con un filo di ferro alle vittime dirette delle raffiche), quanto alle uccisioni perpetrate nelle carceri e nei campi di concentramento jugoslavi. A questa serie di vicende bisogna poi aggiungere l’esodo di massa giuliano dalmata generato sia dal clima di violenza sociale scatenato dalle rivolte contadine croate che, nel quadro della guerra di liberazione, portarono all’instaurazione di poteri popolari dai tratti ferocemente vendicativi, sia dalla prospettiva ben poco allettante di essere inquadrati nelle strutture politiche del regime socialista di Tito. Fu così che centinaia di migliaia di persone abbandonarono case, lavoro, proprietà per trovare rifugio in Italia.

Per molti decenni del confine orientale e di quello che vi accadde alla fine della Seconda guerra mondiale si è preferito non parlare. Molto, hanno contato le notevoli ambiguità del Partito comunista italiano e le sue numerose compromissioni con gli jugoslavi ai tempi della guerra partigiana. Di qui, il generalizzato silenzio da parte della storiografia di sinistra. Ma un ruolo non trascurabile, per spiegare la lunga disattenzione, lo ha giocato l’esplicita voglia di non ricordare da parte delle istituzioni italiane, preoccupate di non infastidire il vicino jugoslavo e in generale interessate a non rivangare una vicenda che aveva prolungato i suoi effetti per tutti gli anni Sessanta (il trattato di Osimo che regola i rapporti tra Italia e Jugoslavia e pone fine alle rivendicazioni territoriali sancendo gli assetti del Memorandum di Londra del 1954 arriva solo nel 1975). Oggi, quando ricordare è un comandamento etico civile, facciamo fatica a considerare accettabile questo oblio, ma va anche considerato che la stabilità politica e la pace interna di un continente particolarmente travagliato come l’Europa sono stati anche il frutto dopo la fine della guerra di una prudente dimenticanza, come ben sapeva il generale De Gaulle. Ad ogni modo è inevitabile che del confine orientale si sia tornato a parlare solo quando il lungo ciclo del dopoguerra europeo è giunto al termine con la caduta del Muro di Berlino. È a metà degli anni Novanta, infatti, con il disgregarsi della costruzione politica di Tito e con le guerre jugoslave che la questione del confine orientale torna ad acquistare di attualità. Si apre allora una nuova stagione della storia del Vecchio continente che è ancora la nostra.

Ma se le foibe sono un ricordo, propriamente, di cosa ci fanno ricordare? Della sofferenza di tanti italiani, delle loro vite violate e stravolte, naturalmente. Degli odi nazionalistici e delle loro terribili conseguenze, senz’altro. Ma c’è un aspetto, forse, al quale dovremmo prestare maggiore attenzione più di quanto facciamo di solito. Per quanto possa sembrare urticante, la famosa prosperità europea è anche figlia degli assetti etnico-demografici prodotti dalla Seconda guerra mondiale. La Prima guerra mondiale aveva cancellato alcune venerande istituzioni politiche, i famosi imperi centrali. Germania, Austria, Russia, con i loro kaiser, zar e imperatori, non ci sono più dopo il 1918. Rimane invece il grande crogiolo etnico, soprattutto nell’Europa centro-orientale. Dopo la Seconda guerra mondiale, questo crogiolo non c’è più. Non è solo lo sterminio degli ebrei. La seconda guerra mondiale produce esodi di massa di decine di milioni di persone, durante il conflitto e dopo, che lasceranno in eredità alla seconda metà del Novecento una carta etnica molto semplificata dell’Europa.

Da questa gigantesca opera di redistribuzione della popolazione in quello che è il più piccolo continente del pianeta sono derivati due effetti di grande significato. Il primo è l’illusione della stabilità e della permanenza immemoriale delle rispettive identità nazionali. A ben vedere, che cosa raccontava la storia dei giuliano dalmati, se non che c’erano stati pezzi del vecchio continente dove le nazionalità erano vissute a lungo mescolate? Non in pace, questo va detto, come invece una certa parodia irenistica della storia europea pretende. Il secondo riguarda gli effetti politici della semplificazione etnica. La guerra consegna all’Europa distrutta Stati più omogenei e per questo più facili da governare.

Da trent’anni circa facciamo i conti con la fine di questa storia. La fine del lungo dopoguerra europeo, con la caduta del muro di Berlino, è anche la fine della permanenza della composizione etnica degli stati europei. Per la prima volta dalla conclusione della seconda guerra mondiale siamo tornati a fare i conti con la presenza all’interno dei confini nazionali dei cosiddetti “altri”. Abbiamo pensato che i conflitti che portavano con sé fossero inediti semplicemente perché siamo stati educati a pensare che l’omogeneità etnica dell’Europa fosse un dato originario e abbiamo perso memoria dei conflitti e delle violenze che la convivenza di etnie e religioni aveva scatenato nel corso dei secoli. Se la Giornata del ricordo, come nel 2004 abbiamo voluto battezzare la memoria delle stragi jugoslave della Seconda guerra mondiale, deve farci ricordare qualcosa è precisamente la natura storica di concetti come identità e Europa, la difficoltà di tenerli insieme, l’inconsistente astrattezza di tutte quelle petizioni di principio che danno per assunto ciò che la storia appunto ha imposto agli uomini ad un prezzo esorbitante: le condizioni della loro convivenza e più spesso il fallimento di queste condizioni.