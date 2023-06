La vita spezzata di Manuel, qualche giorno fa nella Capitale, ha portato ancora una volta sotto i riflettori il tema dell’utilizzo improprio dei cosiddetti social.

La circostanza che la disgrazia sia stata causata da un gruppo di giovani, che, pur di ottenere qualche like in più e monetizzarne il risultato, hanno commesso l’omicidio di un bambino, lascia senza parole. Dal rischio di impoverimento intellettuale e di disgregazione della compagine sociale, siamo passati alla minaccia per la sicurezza e la vita delle persone.

Di fronte a simili episodi restiamo sgomenti. Il nostro animo si ribella e cerchiamo un rimedio.

Ma non è facile impedire gli usi pericolosi o distorti dei nuovi sistemi di comunicazione. Innanzitutto, perché il web riveste una crescente utilità e il suo utilizzo è ormai diffuso capillarmente nella popolazione. Basti solo pensare alla possibilità di disporre del contenuto di intere biblioteche restando a casa, oppure di lavorare senza spostarsi fisicamente. Impedirne l’uso sarebbe considerato come un attentato alla libertà personale. Il medesimo effetto avrebbe una limitazione delle possibilità del suo utilizzo solo per specifici campi, ad esempio per lo studio o il lavoro, escludendo ad esempio la diffusione di notizie. Sorgerebbe allora il problema di come individuare le fandonie, le cosiddette “fake news”, e di chi lo dovrebbe fare. Se toccasse ad una autorità pubblica, ci si lamenterebbe della rinascita della censura sulle comunicazioni. Se fosse lasciato all’autoregolamentazione, pochi si fiderebbero.

Pensare a porre limiti diversi, ad esempio penalizzando chi trae guadagni dall’uso del web, o sequestrandone i profitti, in sostanza espropriandone l’eventuale lucro, limiterebbe pesantemente la libertà economica. Oggi gran parte del sistema della pubblicità e della distribuzione dei prodotti si basa sull’utilizzo della rete. Non è pensabile tornare alla sola pubblicità televisiva o sui manifesti, né riaprire negozi ormai chiusi da tempo. Ed anche i giornali sono sempre più distribuiti via web: ciò significa che non si può impedire la diffusione informatizzata di notizie, anche destinate ad influenzare l’opinione pubblica.

Si cerca di individuare modalità per impedire ai minori di entrare in contatto con contenuti inappropriati per la loro età. Ma, ammesso che sia tecnicamente possibile, non mancherebbero fratelli maggiori ed amici pronti ad aiutarli a dribblare il problema. Le stesse considerazioni valgono nel caso si ipotizzasse di rendere riconoscibile in modo certificato l’identità personale di tutti coloro che utilizzano siti o social. Con un minimo di competenza, non è difficile aggirare l’ostacolo. In ogni caso, sarebbe impossibile impedire le ricerche attraverso siti esteri. Né sarebbe pensabile chiudere il transito di dati e notizie originati oltre confine: internet è stato progettato per mettere in comunicazione gli utenti di tutto il mondo. La comunità internazionale si rifiuterebbe poi di adeguarsi alle decisioni unilaterali di un singolo paese. Gli eventuali divieti si trasformerebbero immediatamente in carta straccia. Come ci ricorda il Manzoni, le proibizioni e le “grida” non servono mai a nulla, salvo che a porre in ridicolo chi le impone.

Che fare allora? Non vi è dubbio che non esista una via di uscita efficace e priva di controindicazioni. Certo, il fenomeno, come è nato, potrebbe scomparire solo che mutasse la coscienza degli utenti dei social, ci si rendesse conto della loro pericolosità e se ne autolimitasse l’uso. Ma l’ostentazione di futili episodi personali particolari, corrisponde alla necessità dell’uomo contemporaneo di affermare il valore della propria esistenza come rimedio alla solitudine e alla frustrazione nelle quali trascorre la sua vita. Per divenire importante per sé e gli altri, deve apparire e farsi notare: per come si veste o si trucca, per i cibi che consuma, per come utilizza il tempo libero. E, perché no, per quanto è abile ad infrangere le regole del vivere comune. E il tutto si può fare senza pagare dazio, dato che il web è un terreno senza regole.

Questo è dunque il punto. Se io commetto un reato, sono punito dalla legge. Se lo commetto ostentandolo via social, non ottengo una punizione più grave, malgrado il fatto che posso spingere molti ad imitarmi. Inoltre, la fattispecie è differente. Mentre il borsaiolo agisce da solo e vuole solo il denaro altrui, chi compie il medesimo gesto via social, più che arricchirsi, vuole ostentare la sua abilità. Che viene così anche premiata dai produttori di pubblicità.

Spezzare il legame tra chi commette il reato e chi contribuisce alla sua diffusione sul web, rendendolo inutile per cavarne un profitto sarebbe probabilmente la soluzione più rapida ed efficace.

A cominciare dalla perseguibilità penale come correi, cioè come partecipi alla commissione in forma associativa di un reato, anche di tutti coloro che hanno collaborato con l’influencer a realizzare la sua performance. Di corresponsabilità dovrebbe rispondere non solo chi ha filmato il fatto o ha consentito di metterlo in rete, ma anche le imprese che lo retribuiscono in funzione del successo di pubblico che il post ha ottenuto. Senza escludere le piattaforme, che sono prontissime a bannare il profilo di chi non è politicamente corretto, ma si dimenticano di cancellare chi commette reati o istiga a compierne. Infine, anche i follower non possono chiamarsi fuori. Dalla loro interazione dipende il successo della pubblicazione e quindi anche il compimento o meno del fatto. Rendersene conto ed evitare di attribuire i like da parte degli utenti sarà lo strumento più efficace per porre fine all’utilizzo improprio dei social.