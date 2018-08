Le ragioni dell’economia e della politica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Agosto 2018, 00:00

Che succede, dopo Genova? Sulla strada della formazione del nuovo esecutivo, l’incidente Savona aveva costretto la nascente maggioranza giallo-verde a fornire qualche rassicurazione in più. Gli accenti critici verso Bruxelles e dell’egemonia tedesca sull’Europa non dovevano essere intesi come espressione della volontà di uscire dall’euro. La scelta di Tria al ministero dell’Economia intendeva dare garanzie sulla volontà di preservare la tenuta dei conti pubblici, nonostante l’ampio...