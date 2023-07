L’immagine più nitida che ci hanno consegnato i media dopo la pubblicazione del Rapporto Istat riguarda la difficile situazione e le incerte prospettive dei giovani di questo problematico Paese, pur in un quadro di incoraggiante ripresa economica (come i dati macroeconomici ci informano, dal Pil all’occupazione passando per i consumi, le esportazioni e gli investimenti). Gli elementi di disagio, di precarietà e di insicurezza sono palpabili e sono sufficienti poche cifre per avvalorarli.

Iniziamo col registrare che in Italia la spesa per l’istruzione rispetto al Pil è di circa il 4% contro quasi il 5% nella media Ue; poi, la quota di giovani (tra i 25 e 34 anni) in possesso di un titolo di scuola media superiore sfiora l’80%, con media Ue vicina alll’85%; la dispersione scolastica si avvicina al 13% (lontana dall’obiettivo Ue del 9% entro il 2030); inoltre, nell’ultimo ventennio il tasso di occupazione tra i 15 ed i 34 anni si è ridotto di quasi 9 punti percentuali (ora è di poco inferiore al 45%), mentre è di circa il 20% la quota dei Neet (giovani che non studiano e non lavorano), 7 punti superiore a quello della media europea.

In questo contesto non certo virtuoso, tuttavia, non tutto è negativo per i nostri ragazzi, anzi sembrano esserci segnali di cambiamento: ad esempio, dall’inizio dell’anno si è progressivamente ridotto il numero dei giovani disoccupati ed inattivi (meno 110mila circa, con età compresa tra i 15 e i 34 anni, fonte Istat), mentre sono aumentati i giovani occupati di un ammontare pari all’incirca alla somma dei due aggregati (disoccupazione e inattività) – notizia poco considerata dai mezzi di informazione - lasciando presagire una transizione di quest’ultimi verso il lavoro; appare importante segnalare, inoltre, come tale “passaggio” rappresenti un fatto che fa ben sperare per i nostri giovani e per il futuro del Paese (anche un eventuale ingresso nella fascia dei disoccupati di una parte dei giovani inattivi e non direttamente in quella degli occupati, va accolto positivamente perché il disoccupato cerca lavoro, l’inattivo no) e non è casuale che il governo abbia introdotto una serie di incentivi e agevolazioni per i datori di lavoro che assumono under 30.

Dunque, il mondo giovanile sembra avere più fiducia nella ricerca di lavoro; quello che serve – ed è ancora insufficiente – si può individuare sia nell’irrinunciabile e più equilibrata distribuzione del lavoro sul piano territoriale (l’Istat ci dice che al Centro-Nord è occupato l’80% di giovani, tra 25 e 34 anni, mentre non più del 50% al Sud, situazione di difficile gestione alla luce del fatto che dei quasi 13 milioni di giovani, tra i 15 e 34 anni, residenti in Italia, poco meno del 40% vive nelle regioni meridionali, con la conseguenza di veri e propri “traslochi” verso il Nord del Paese o addirittura verso l’estero), sia nel ripristinare un’efficace funzionalità dei Centri per l’impiego, quanto mai necessari per far incontrare domanda e offerta di lavoro.

Un’altra buona notizia la possiamo trarre dall’offerta formativa universitaria del prossimo anno, nella quale saranno attivati circa 200 nuovi corsi che riguarderanno in particolare due ambiti, quello digitate e quello della sostenibilità ambientale, così rilevanti in questo momento storico; ciò rappresenta un importante passo avanti per l’aggiornamento del sistema universitario al fine di adeguarlo alle nuove figure professionali che nasceranno, proprio mentre il Rapporto Alma Laurea di quest’anno registra un netto progresso della capacità di assorbimento del mercato del lavoro (il tasso di occupazione per i laureati sfiora l’80% ad un anno di distanza dal titolo, record dell’ultimo decennio). Quindi, qualcosa si muove, fermo restando che i giovani vanno ascoltati, “equipaggiati” al meglio sul piano formativo, ma non devono essere considerati soggetti svantaggiati o, ancora peggio, benevolmente compatiti, con l’effetto (nefasto) di far loro ritenere che i sussidi sono una “tranquillizzante” fonte di reddito (la ventilata pensione di garanzia sembra andare in questa direzione), che il futuro lavorativo è irto di insuperabili ostacoli e che i buoni risultati nella vita dipendono prevalentemente da fattori esterni e non dall’impegno quotidiano e dalle competenze assimilate.

Un’ultima riflessione la vogliamo riservare ad un tema di cui non si parla - forse perché non offre benefici immediati, ma soltanto nel lungo periodo - attinente al cospicuo patrimonio che gli anziani (e gli adulti) di oggi lasceranno con gradualità ai giovani eredi (già nel prossimo ventennio andrà loro circa il 30%): si tratta di ricchezze reali e finanziarie pari a circa 10mila miliardi (la quota immobiliare vale circa la metà ed è ben distribuita, ricordando che più dell’80% delle famiglie italiane è proprietario di almeno un’abitazione, caso pressoché unico in Europa) accantonate grazie ad una presenza fattiva e densa di sacrifici di tanti cittadini iniziata nel periodo della ricostruzione all’indomani del secondo dopoguerra e per questo vanno sempre ringraziati.