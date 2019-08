Il modello Giffoni contro la fuga dei giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 3 Agosto 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scrivo a pochi giorni dalla fine della 49esima edizione del Giffoni Film Festival questo report lucido, preoccupato ma carico di slancio per il futuro, nato anche a seguito anche della pubblicazione dell’annuale rapporto Svimez – Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno. Non vogliamo parlare di un ritorno da parte dei giovani, perché siamo già oltre questo: dobbiamo cercare di capire chi sono quelli che possiamo fermare in tempo, con l’augurio, la speranza e la convinzione che gli altri...