Ras della sosta violenti: inchiesta sui parcheggiatori abusivi di Santa Lucia

Sempre più arroganti, organizzati in vere e proprie bande che si spartiscono il territorio, e soprattutto violenti. Sono i parcheggiatori abusivi che da Chiaia al centro storico - passando per il quartiere della “city”, controllano “H24” il mercato delle strisce blu estorcendo denaro agli automobilisti, arrivando a danneggiare i veicoli di chi si permette di rifiutare il pagamento.

Ma per molte di queste paranze di delinquenti le cose ora potrebbero mettersi male: all’indomani della storia raccontata dal nostro giornale alcuni giorni fa da un residente nella zona di Santa Lucia sono scattate indagini della Polizia di Stato che puntano a identificare i responsabili dei danneggiamenti delle auto in sosta, una chiara intimidazione a lasciare le aree di parcheggio legittimamente occupate dai residenti per consentire agli abusivi di continuare nei loro sporchi affari.

La vicenda raccontata da Francesco - giovane professionista che abita in via Generale Orsini e che in meno di un anno ha subìto la vendetta dei parcheggiatori (nell’ultimo raid gli hanno addirittura fracassato il lunotto posteriore dell’utilitaria) - non è purtroppo un caso isolato. Spuntano ora nuove denunce e segnalazioni, sulle quali lavorano anche gli agenti della Polizia municipale.

Pensate: in un’area tutto sommato assai ristretta, quella che va dalla Riviera di Chiaia a piazza Vittoria, fino a piazza Municipio, si conterebbero almeno una cinquantina di soggetti che quotidianamente estorcono denaro a chi è in cerca di un posto auto. E il numero è sicuramente approssimato per difetto.



In questo desolante panorama di illegalità diffusa spiccano tre “bande” operative dall’alba fino a notte fonda - organizzate con veri e propri turni orari - nell’area del Ponte di Tappia, dei Cavalli di Bronzo (a ridosso del Maschio Angioino) e del palazzo della Regione Campania di Santa Lucia. Incassano fiumi di denari, in barba alle quintalate di verbali loro notificati, e naturalmente mai pagati. Perché, diciamolo, il sistema di contrasto attualmente previsto non graffia e non produce alcun effetto deterrente. I caschi bianchi, i poliziotti e i carabinieri li multano, ma il giorno dopo loro tornano in attività. E in questa sfida, a perdere, è sempre lo Stato.



La nuova amministrazione comunale guidata da Gaetano Manfredi affila le armi e affida la sua strategia di contrasto al “Regolamento di sicurezza urbana” del Comune: una riforma che concede più poteri alla Polizia municipale per dare scacco matto ai parcheggiatori abusivi e controllare concretamente anche la movida violenta e fracassona. Il suo testo finale dovrà essere approvato dal consiglio comunale entro due settimane. Tra gli obiettivi fissati, c’è anche il Super-Daspo.

Ma intanto si muovono anche gli uomini della Questura con nuove indagini che tendono ad accertare anche le azioni ritorsive degli abusivi. Peraltro la Polizia di Stato ha intensificato proprio in questi giorni le azioni contro i parcheggiatori-estorsori in tutta la città. Alle bande di delinquenti organizzati che abbiamo ricordato sopra se ne aggiunge un’altra - agguerritissima - attiva poi a ridosso del corso Umberto e dell’Università: una, in particolare, che nonostante alcuni blitz delle forze dell’ordine negli anni scorsi continua a spadroneggiare in piazza Scacchi. Anche qui sono stati segnalati danneggiamenti e ritorsioni alle auto in sosta dei residenti che si rifiutano di pagare la “gabella” sulle strisce blu.



Da sempre in prima linea nel denunciare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi c’è il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Borrelli. «Purtroppo - dichiara - le norme contro i parcheggiatori abusivi sono deboli e poco efficaci. La Questura di Napoli emana continuamente dei bollettini in cui si parla di multe, denunce e Dacur (divieto di accesso alle aree urbane, ndr). Non ci risulta che questi interventi abbiano fermato gli affari degli estorsori della sosta, che anzi si arricchiscono sempre di più, sono sempre più violenti e spregiudicati. Molti di loro hanno multe per centinaia di migliaia di euro di cui non si curano e non hanno mai pagato». Ma c’è di più. «Sempre in numero maggiore - conclude Borrelli - i parcheggiatori abusivi risultano essere poi anche percettori fraudolenti del reddito di cittadinanza, e ormai sono almeno 20 le famiglie di camorristi che tra le loro attività criminali hanno entrate importanti legate all’estorsione della sosta».