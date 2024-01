Esaltarsi nella difficoltà, roba per campioni veri come Sinner. Quelli del Napoli non sono Jannik e hanno puntato al sodo, senza correre rischi, nell’appuntamento contro la Lazio, dove si erano presentati con 8 assenti (e anche la Lazio aveva varie defezioni, tra cui quella di Immobile e Zaccagni).

Una noia, con il primo tiro (non nello specchio della porta) degli azzurri al 67’, quello di Gaetano, entrato poco prima. Napoli e Lazio hanno cercato di non farsi male in questo spareggio per il quarto posto Champions, l’unico raggiungibile considerando il vantaggio del Milan. L’appuntamento con la vittoria rinviato a un migliore momento, quando la rosa del Napoli sarà più nutrita. In questa effettiva emergenza Mazzarri ha atteso i minuti 79 e 84 per schierare Ngonge, Mazzocchi, Lindstrom e Dendoncker. Nessuno è un centravanti alla Osimhen o Simeone, tuttavia avrebbero potuto essere più utili con un superiore minutaggio, così come ha fatto Gaetano, peraltro un centrocampista sotto-utilizzato e alla ricerca di una collocazione temporanea nelle ultime ore di mercato. Inconsistente è stato l’unico attaccante di ruolo, Raspadori, che prosegue nel suo digiuno.

Non esce più il Jackpot e da tempo (ultimo gol segnato dall’ex Sassuolo il 4 novembre). Quando Osimhen è partito per la Coppa d’Africa, Mazzarri ha puntato su Raspadori, ma senza alcun risultato, tant’è che nella partita con la Salernitana e nei due match di Supercoppa ha schierato Simeone, assente all’Olimpico per squalifica (l’ingiusto rosso ricevuto nella finale di Riad contro l’Inter). Jack che non inquadra la porta è un problema per il Napoli. Per risalire in classifica servono i colpi di Simeone e Raspadori, i cosiddetti bomber di scorta, in attesa del rientro di Osimhen, protagonista con la Nigeria in Costa d’Avoria anche quando non segna: magari tornasse con questo spirito combattivo a Napoli, senza pensare a quanto accadrà - secondo quanto ha dichiarato De Laurentiis - a fine stagione, cioè al suo addio alla maglia azzurra dopo quattro anni.

Mazzarri ha deciso di abbandonare il 4-3-3 di ispirazione prima sarriana e poi spallettiana ed è stato concreto al massimo in una fase di emergenza all’Olimpico, proteggendo il punto con una difesa ancora una volta senza sbavature e tre centrali - schierato anche Ostigard, che non ha ancora disfatto la valigia - stretti e attenti. A centrocampo è riemerso Lobotka, che con il secondo allenatore della stagione ha ritrovato l’entusiasmo, prima ancora delle perfette geometrie.

È una certezza che Garcia aveva intaccato, cambiandone il gioco, e che Mazzarri ha recuperato. Quello di Roma è stato un passettino ma era difficile immaginare che il Napoli potesse andare a passo di carica. Mazzarri, soddisfatto del 62 per cento di possesso palla, si è spinto a dichiarare che questa squadra è una Squadra, perché a lui interessa l’aspetto agonistico, non soltanto quello tattico e tecnico. Crescerà il minutaggio dei nuovi arrivati nelle prossime partite e presto si riaprirà anche la giostra Champions con il doppio appuntamento contro il Barcellona, che pure se la passa male. È lontano dalla vetta della Liga e Xavi, il mito finito nel mirino per le brutte prestazioni dei blaugrana, ha annunciato che a fine stagione andrà via. Sarà possibile per il Napoli approfittare di questo turbamento?