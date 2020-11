Recovery fund, i troppi no degli ultimi arrivati in Europa

«Convergenza, resilienza e trasformazione»: sono gli obiettivi del Recovery Fund, nelle parole con cui il presidente del Consiglio d’Europa, Charles Michel, salutava lo storico accordo, questa estate. Ma mentre è chiara qual è la posta in gioco per un continente che nel 2020 registrerà la peggiore caduta del prodotto interno lordo dai tempi dell’ultimo conflitto mondiale, è forse meno chiaro come conseguire quegli obiettivi: come assorbire l’urto della pandemia, come rimodellare e rilanciare l’economia europea, come realizzare una effettiva condivisione strategica tra i Paesi dell’Unione.



Convergenza, diceva Michel. Ma, intanto, Ungheria e Polonia hanno esercitato il diritto di veto sul nuovo bilancio. È probabile che il veto sarà superato, in un round successivo. In queste ore è in corso una mediazione della presidenza della Commissione europea, che si spera darà a breve i suoi frutti. D’altronde, i bilanci di Polonia e Ungheria dipendono significativamente dalle risorse europee: bloccare tutto sarebbe controproducente, per quei paesi. Ma desta comunque impressione che l’Unione sia anche questa volta alle prese non con un cammino spedito, ma con continui inciampi e tenaci impuntature.



Di quale convergenza parliamo, allora? La Polonia di Andrzej Duda e Jaroslav Kaczynski e l’Ungheria di Viktor Orbán non accettano che l’erogazione di sovvenzioni e prestiti siano subordinate al rispetto di determinati requisiti in termini di garanzie e diritti umani fondamentali.

Finirà presumibilmente con qualche formula complicata e fumosa abbastanza, da consentire un ragionevole compromesso. Ma il solo fatto che questa materia diventi terreno per mediazioni più o meno al ribasso mostra come alcune delle fratture profonde, ideologiche prima ancora che politiche, di cui ha parlato recentemente il presidente Macron, segnino in maniera profonda l’Unione. L’idea che vi sia un potere della maggioranza che deve potersi esprimere francamente, senza troppo curarsi né di istituti di controllo né di diritti delle minoranze, è al cuore delle democrazie illiberali del centro Europa. A cui dunque risultano indigeste cose come la divisione dei poteri e la critica della libera stampa.



Non è la prima volta, in realtà, che i due Paesi si mettono di traverso. Anche in tema di ricollocamento dei migranti – altra grande crisi epocale, difficile da gestire senza una convergenza di lungo periodo – non c’è stato verso di raggiungere un accordo vincolante che alleggerisse la pressione sui Paesi di primo approdo (in particolare, l’Italia). In quel caso è stato facile, per i leader polacchi e ungheresi, trovare alleanze in Europa, per esempio nell’Austria conservatrice di Sebastian Kurz, o nella stessa famiglia del partito popolare europeo, di cui Orbán è tuttora membro influente. Ma anche nelle materie oggi in discussione a Bruxelles, i due leader possono trovare sponde tra i paesi cosiddetti frugali, Olanda in testa, che temono per principio una mutualizzazione del debito europeo.



Non è però una semplice questione contabile. Ungheria e Polonia, membri giovani dell’Unione Europa, hanno visto crescere le economie nazionali proprio grazie agli aiuti di Bruxelles. Eppure, la retorica sovranista di Orbán e Kaczynski, condita da appelli all’identità “bianca e cristiana” dagli echi sinistri, ha più facile gioco in paesi in cui il tema dell’indipendenza nazionale è fortemente avvertito, per ragioni storiche. Dietro le istituzioni comunitarie si sente tutto il peso, forse l’ingombro, di una centralità tedesca con cui devono ancora fare fino in fondo i conti. Tanto Kaczynski quanto Orbán parlano, d’altronde, come se fosse consegnato nelle loro mani il destino della nazione, mentre le altre cancellerie europee si muovono su un altro piano, indicando nell’arena globale lo spazio dentro il quale collocare il futuro politico degli Stati europei. Questa diversità di scala – e la corrispondente diversità di percezione nelle opinioni pubbliche degli Stati nazionali – è la ragione principale delle difficoltà che Bruxelles si trova ad affrontare.



Anche la scala temporale è diversa: Parigi, Roma o Berlino hanno dietro di loro settant’anni di istituzioni comunitarie. Per Varsavia e Budapest, invece, l’Europa è una storia recente, che ha poco più di un decennio: il ricordo dell’egida straniera è ancora troppo fresco, perché ogni sollecitazione che venga da una capitale lontana non rimescoli gli umori nazionali.

Aderendo all’Unione (e alla Nato), tanto la Polonia quanto l’Ungheria hanno scelto di parlare la lingua dell’Europa e dell’Occidente. Occidente però non deve significare, per loro, apertura, liberalismo, relativismo. Quel che invece significa, in termini di fondi comunitari e partecipazione al mercato dell’Unione, va bene. Che la convergenza realizzata col Recovery Fund debba denotare quest’ultima cosa e non anche l’altra è una scommessa su cui possono puntare, ma non possono vincere, se e finché l’Europa non vorrà uscirne sconfitta, continuando a chiudere gli occhi sul lascito oscuro della sua storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA