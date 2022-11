Stop al sussidio a partire dal prossimo mese di giugno. La proposta del presidente del consiglio Giorgia Meloni prelude alla conclusione della prima fase del reddito di cittadinanza, quella del periodo 2019-2022, e apre, di fatto, un nuovo scenario.

La “linea dura” di Palazzo Chigi sulla misura non è una sorpresa. L’abolizione del reddito, come ha ricordato la stessa Meloni, era stata «uno dei punti di forza del mio programma elettorale». Tuttavia l’eliminazione del beneficio per «coloro che sono in grado di lavorare» rappresenta un elemento inedito, destinato a ridisegnare l’assetto del reddito di cittadinanza, con elementi nuovi sul fronte delle politiche attive per il lavoro.

Sulle procedure di attuazione della riforma restano alcuni nodi da sciogliere, relativi alla tempistica dell’operazione. Giorgia Meloni ha parlato di una possibile proroga di sei mesi per l’inserimento nel mondo del lavoro, prima di arrivare alla fine del godimento del beneficio. In seno al governo, c’è chi ha proposto anche un processo graduale. «Siamo ancora nella fase di studio - ha spiegato il sottosegretario al Lavoro Durigon -. Abbiamo proposto di non estenderlo più a vita ma con una tempistica precisa: 18 mesi di reddito con sei mesi di stop con formazione e inserimento nel mondo del lavoro, poi un decalage di 12 mesi». Un percorso di 36 mesi per arrivare poi allo stop all’erogazione del sussidio.

Alla base dell’impianto della riforma del nuovo governo, ci sono alcuni elementi essenziali destinati a modificare radicalmente il quadro. Anzitutto, quello della formazione, che rappresenta, d’altronde, una lacuna evidente, denunciata a più riprese dalle aziende. «Per il 46,4% dei profili professionali ricercati - stima l’ultimo Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal - si segnala una notevole difficoltà di reperimento». Una difficoltà che quasi sempre determina l’impossibilità di trovare figure adeguate. Il dato è cresciuto di oltre 8 punti percentuali rispetto a un anno fa, una conferma dell’enorme divario tra domanda e offerta di lavoro. La scarsa qualificazione professionale di coloro che sono in cerca di occupazione è uno dei fronti su cui il governo dovrà agire in tempi brevi. E proprio tra i percettori del reddito di cittadinanza si segnala in modo particolare. Il 75 per cento dei percettori non ha mai avuto esperienze lavorative. Tra i motivi del fallimento della prima fase del reddito di cittadinanza sul fronte delle politiche attive del lavoro, c’è lo scarso apporto fornito dai Centri per l’impiego nell’incrocio tra domanda e offerta. Nei piani del governo, c’è l’utilizzo di agenzie interinali che dovranno affiancare i Cpi. Alle agenzie sarà demandata anche una parte del percorso di formazione lavorativa.

A perdere il reddito di cittadinanza saranno i percettori identificati come “occupabili”, ovvero coloro che sono tenuti alla sottoscrizione del Patto per il Lavoro, attraverso l’adesione a percorsi di inserimento al lavoro con azioni di formazione, orientamento, accompagnamento al lavoro. Mentre per tutti gli altri, ovvero la platea di disabili, anziani e non autosufficienti che costituiscono circa il 70 per cento del totale, non ci saranno cambiamenti. Nel mirino del governo è stata, fin dal primo momento, la platea degli “occupabili”, spesso oggetto degli strali del premier perché identificati con «coloro che sono in grado di lavorare».

«Dobbiamo eliminare un sussidio immorale per tutti quelli che sono in condizione di lavorare», ha ripetuto Giorgia Meloni. Tra coloro che sono tenuti alla sottoscrizione del Patto per il Lavoro, l’Anpal conta 660mila percettori. «Nel Mezzogiorno - rileva l’Anpal - sono il 48,3%, pari a 319mila individui che devono sottoscrivere il Patto, mentre nelle Isole tale quota si assesta invece al 26,7%, valore corrispondente a oltre 176mila beneficiari». Quasi la metà del totale dei beneficiari “occupabili” risiede in Campania e in Sicilia. Mentre un altro 24% risiede in Puglia, Calabria e Lazio. Tra Mezzogiorno continentale e Mezzogiorno insulare, dunque, si concentra il 75 per cento del totale dei sottoscrittori del Patto per il lavoro. Per il premier bisognerà anche effettuare verifiche sugli stranieri che percepiscono il sussidio, pur non risiedendo più in Italia. La quota dei beneficiari stranieri - secondo i dati Anpal - è del 12,6%. Ovvero 68mila794 individui, soggetti alla stipula del Patto per il Lavoro. Bisognerà verificare quanti di questi risiedono nel nostro Paese.