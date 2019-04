Reddito e pensioni, due zavorre sul lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Aprile 2019, 00:00

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un leggero ma continuo rallentamento dell’economia mondiale, le cui previsioni di sviluppo per l’anno in corso sono passate dal 3,9% al 3,5. Il rallentamento è più sensibile nell’Ue, dove si cresce ad un ritmo poco superiore all’1%, ed è molto più preoccupante in Italia: l’Ocse ci attribuisce addirittura un segno negativo dello 0,2% per l’anno in corso. Anche se mi auguro che si sia passati dalle stime troppo ottimistiche del nostro governo...