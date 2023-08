Sembrano placarsi, almeno nei toni, le proteste successive alla sospensione del Reddito di Cittadinanza (RdC) per i non aventi più diritto in base alle nuove disposizioni. Questo è un fatto positivo, nel senso che gli obiettivi delle nuove misure introdotte dal governo – dopo essere stati specificati meglio, in seguito ad una comunicazione iniziale un po’ troppo “metallica” – cominciano, forse, ad essere inquadrati con maggiore consapevolezza, in attesa di una verifica dopo la pausa estiva. Con questa prospettiva, appare interessante dare conto della portata del fenomeno e delle sue più dirette conseguenze, senza “abbandonarsi”, però, a parole d’ordine o a frasi fatte, cioè senza slogan; questo perché è probabile che non pochi analisti e commentatori abbiano confuso la percezione (congiunturale) con la realtà (tendenziale), spingendosi, nelle opinioni e/o nei giudizi, ad estendere al “generale” il proprio “particolare” osservato. Questo comportamento provoca non di rado forti alterazioni nel descrivere la realtà e, talvolta, si “traduce” in vere e proprie contraddizioni.

Tornando al Reddito di Cittadinanza, vogliamo soffermarci da un lato sul costo complessivo dell’operazione sostenuto fino ad oggi – evidenziando, inoltre, come sia stato possibile finora “reggere” una spesa così impegnativa tramite l’utilizzo della leva del debito pubblico (il patto di stabilità è ancora sospeso), che però, in futuro, appare poco “impiegabile”, considerati i ridotti margini di manovra - e dall’altro i riflessi del RdC sul contrasto alla povertà e sul sostegno al lavoro (i “traguardi” per i quali era stato programmato), con particolare attenzione alla componente giovanile della popolazione, indispensabile motore per la crescita del Paese.

Andiamo con ordine: fino ad oggi il costo totale del RdC è stato superiore ai 30 miliardi (più di 10 miliardi l’anno) e, pur svolgendo una funzione determinante per contenere i nefasti effetti economici, e non solo, del Covid-19 – evento, comunque, non pronosticabile nella fase di avvio del RdC e oggi, per fortuna, molto ridimensionato nei suoi effetti - non sembra aver inciso in misura significativa sul contrasto alla povertà. Sostenere, infatti, che il RdC abbia svolto un importante ruolo di reazione alla povertà è messo in dubbio dai dati ufficiali (fonte Istat), i quali dimostrano come l’incidenza della povertà assoluta individuale (rapporto tra il numero delle persone in famiglie povere e il totale delle persone residenti) sia aumentata in tutto il Paese nel biennio 2020-2021 (periodo di maggiore espansione del RdC) - tranne che nel Nord-Ovest - con una “dolorosa” contrazione del potere d’acquisto delle famiglie e che soltanto sul finire del 2022, ma soprattutto nella prima parte del corrente anno, ci sia stato un recupero accettabile della capacità di spesa delle famiglie (l’incremento del reddito disponibile in termini reali è stato superiore al 3% nel primo trimestre 2023 rispetto al trimestre precedente).

Per quanto riguarda, poi, la funzione di aiuto del RdC nella ricerca di lavoro, la situazione si presenta ancora più confusa: se poniamo pari a 100 il totale dei disoccupati in Italia e ne osserviamo la struttura per età, registriamo che il 30% circa è composto da giovani under30, poco meno del 50% da adulti tra i 30 e i 50 anni e il restante 20% circa da over50; ebbene, se riproponiamo lo stesso profilo per i disoccupati dell’area Euro, constatiamo rispettivamente quote del 35% circa, del 45% e del 20% (34%, 44% e 22% la Germania, 39%, 41% e 20% la Francia, intorno a 50%, 30% e 20% la Danimarca e l’Olanda, fonte Eurostat).

Cosa ci dicono questi dati? Essi “certificano” come negli altri Paesi europei il disoccupato sia tendenzialmente più giovane e, attraverso gli strumenti normativi e formativi a disposizione, riesce a transitare, poi, nella sfera occupazionale; ciò non accade nel nostro Paese con la stessa fluidità e, quindi, non pochi disoccupati permangono in questa fascia andando successivamente a “gonfiare” le classi di età successive. Al riguardo, il RdC non ha dato un tangibile contributo - sono ben 140mila circa i percettori di RdC con età inferiore ai 30 anni (fonte Inps) caratterizzati dall’avere un basso livello di istruzione - e questa condizione giovanile riverbera non poco sulla relativa occupazione, contraendola: quello che manca non è il lavoro, bensì la formazione sui profili professionali in linea con le richieste del mercato e non a caso il governo si sta impegnando nel proporre possibili soluzioni, anche nel breve periodo.

Naturalmente non c’è automatismo tra i giovani percettori di RdC e il numero di disoccupati giovani; resta però il fatto che l’avere a disposizione un, seppur piccolo, reddito in età giovane, può rappresentare, temporaneamente, un deterrente nei confronti della ricerca di un lavoro. Insomma, un’operazione verità sull’intreccio tra Reddito di Cittadinanza, lavoro e povertà consentirebbe ai decisori politici di portare a termine proposte equilibrate per il generale interesse del Paese.