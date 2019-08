Reddito, parte la fase 2: incubo 178mila colloqui

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 30 Agosto 2019, 22:30

Una valanga di disoccupati da convocare, impiegati ridotti all’osso e senza nessun supporto tecnico. Il personale è quello dei Centri per l’Impiego, ai quali spetterà la gestione della fase 2 del reddito di cittadinanza. È previsto per lunedì prossimo l’avvio delle convocazioni della prima “tranche” di percettori della misura di sostegno della povertà. I NUMERI Spetta proprio alla Campania il primato tra le regioni italiane per il numero di beneficiari del reddito di...