Regione Campania, de Magistris non si candida e cerca un patto con Zingaretti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 8 Aprile 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Napoli chiamano, ma dal Nazareno quelli del Pd fanno orecchie da mercante. Il dato politico è che gli arancioni del sindaco Luigi de Magistris ci stanno provando ad avere un contatto con Nicola Zingaretti, il segretario democrat. Perché avrebbero da proporre un patto per le Regionali dell’anno prossimo e le Comunali del 2021. Un patto che vede de Magistris - queste la novità - non candidato per l’ente di Santa Lucia, un passo indietro che è nell’aria al di là dei proclami e del duello con...