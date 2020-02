Regionali Campania, l’ultimo assalto della Lega: «Via Caldoro o andiamo da soli»

«Vinciamo, ma paradossalmente alla fine perdiamo comunque». È il ragionamento che nelle ultime ore sta affiorando nella war-room della Lega quando viene affrontato il dossier per le prossime elezioni regionali in Campania e Puglia. È il motivo che ha suggerito a Matteo Salvini di congelare le candidature di Stefano Caldoro e Raffaele Fitto alla guida delle due Regioni meridionali nonostante già da mesi avesse chiuso l’accordo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Chi è vicino al leader del Carroccio fa capire che Salvini non è convinto di appoggiare i due uomini di Fi e Fdi perché una loro vittoria rallenterebbe pesantemente il tentativo della Lega di trasformarsi - imponendosi al Sud - in un vero partito nazionale e non più solo a trazione settentrionale. Tanti, troppi motivi, che ora fanno aumentare dentro il Carroccio la fortissima tentazione di trovare pretesti per spaccare la coalizione.

I DUBBI

La convinzione è che una vittoria di Caldoro e Fitto farebbe crescere ulteriormente gli alleati di coalizione fino a qualche tempo fa cannibalizzati elettoralmente. Gli scenari negli ultimi mesi sono cambiati: la popolarità di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia aumenta mese dopo mese e - nonostante le difficoltà da Roma in su - anche Berlusconi può ancora contare su un forte appeal elettorale al meridione come hanno dimostrato le recenti elezioni in Calabria con la vittoria di Jole Santelli di Fi. Un altro trionfo di uomini degli altri due partiti di centrodestra darebbe anche psicologicamente la sensazione di una coalizione non più esclusivamente a trazione leghista e offrirebbe sprint ulteriore a Fi e Fdi soprattutto al Sud. La decisione definitiva non è stata presa ancora, ma molto presto Salvini dovrà sciogliere le riserve e dare una risposta agli alleati. Il leader leghista per ora resta fermo sulla sua proposta di individuare dei candidati provenienti dalla società civile - in Campania resta vivo il pressing sul direttore partenopeo del Tg2, Gennaro Sangiuliano - ma l’idea è stata fortemente respinta dagli alleati.

IL CAVALIERE

Il prossimo 21 marzo Silvio Berlusconi arriverà a Napoli per tenere gli Stati Generali di Forza Italia a Città della Scienza e, in quell’occasione, ha già in mente di annunciare definitivamente la candidatura di Caldoro per Palazzo Santa Lucia. In Fi è stata eretta una virtuale linea Maginot per difendere l’ex governatore. «C’era un accordo iniziale - ha spiegato il braccio destro del Cavaliere, Antonio Tajani - per noi Caldoro è un punto fisso irrinunciabile». Anche a costo di andare da soli senza l’appoggio della Lega. Dentro Fi solo la componente legata a Mara Carfagna resta tiepida su Caldoro, ma per i vertici regionali del partito non c’è neppure intenzione di riaprire nuovamente la discussione. Del resto anche le ultime mosse a livello nazionale di Salvini non sono per nulla piaciute agli alleati e hanno aperto un solco ancora più grande tra le varie parti in campo. In particolare l’ultimo exploit di Salvini, di salire al Colle dal presidente Sergio Mattarella, per chiedere un governo di unità nazionale per arginare l’emergenza del Coronavirus e portare presto il Paese alle urne, ha molto infastidito Berlusconi e Meloni. «È un ottimo leader del suo partito - spiegano tanto da Fi quanto da Fdi - ma non ha ancora imparato a guidare una coalizione».

LA RESISTENZA

In attesa di capire quale strada prendere, Salvini - già dopo le elezioni in Emilia-Romagna e Calabria - ha ordinato ai suoi un rigido silenzio stampa. Cosa fare vuole deciderlo in autonomia senza che altri possano lanciarsi con fughe in avanti. Per ora, anche se dovesse tra qualche settimana dare il via libera a Caldoro e Fitto, queste resistenze sono utili per alzare la posta su altre partite politiche ancora tutte da giocare. Su tutte l’obiettivo del Carroccio è puntare almeno ad avere in cambio candidati sindaco della Lega nelle grandi città a partire da Napoli, Roma e Milano. Il rischio calcolato - filtra però dal quartier generale di Forza Italia - è che Salvini si sia messo in testa di spaccare la coalizione in Campania e Puglia pur di non far vincere i suoi due alleati. Per il Carroccio anche una vittoria potrebbe assomigliare ad una sconfitta. L’accordo per questo resta lontano, pur se formalmente ancora possibile.



