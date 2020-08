Sei liste in più del 2015, in tutto 26 per sette aspiranti governatori della Campania (uno si è ritirato) in queste strane elezioni estive per colpa del Covid. Oltre mille in corsa per 50 (comodi) posti da consigliere, in un’assise che ha prodotto disorganicamente e poco (si pensi al nodo urbanistico), schiacciata non senza colpe proprie, a rimorchio di un governatore talmente decisionista e personalista (in senso filosofico) da farlo identificare sic et simpliciter con la Regione, con la Campania.



Ventisei liste non sono certo figlie di una graduale e soprattutto selettiva partecipazione al processo politico che conduce alla verifica elettorale. Sono, soprattutto, il risultato di un’estate convulsa e confusa, dopo una primavera di terrore e morte, con la coda di una pandemia che appare pronta a presentare nuovi conti. E che si sovrappone alle carenze croniche di una regione assolutamente problematica, con il non-lavoro che manco si può definire più emergenza, con la piaga mai ben curata della criminalità opprimente, la bassa qualità della classe dirigente, con le consolidate e crescenti infiltrazioni affaristiche nella pubblica amministrazione.



La stessa abbondanza di liste (15) nello schieramento del governatore uscente, che annusa la riconferma nell’eterno duello con Caldoro (Campania siccome immobile, possiamo dire), dimostra che chi ha avuto volontà, aspirazione e ambizione di rimanere o entrare nella sfida regionale lo ha fatto salendo - anche cambiando casacca, eloquente la migrazione dal Comune di Napoli guidato dal nemico de Magistris - sull’ampio carro di chi parte con i favori del pronostico. Epperò su quel carro, allegramente ma non troppo, sono ora stipati in 750, democratici e Iv, sinistra e sinistroidi, centristi della prima, seconda e persino della terza ora, verdi, animalisti e repubblicani, e naturalmente i fedelissimi del presidente, spesso professionisti e detentori di leve di consenso personale, sistemati al calduccio nelle liste «sue». Tanto con De Luca si vince, devono aver pensato, imbarchiamoci dai, diamoci da fare e chi ha più cartucce sparerà. L’importante è avere, almeno, il requisito iniziale di «presentabile».



Dall’altra parte la difficoltà di Caldoro ad organizzare un contrappeso consolidato e ampio di candidati in un centrodestra faticosamente riunito, ora con una rappresentanza meno consistente della scorsa volta (sei liste invece di nove). È dimostrazione della complessità, in Campania, di preparare una risposta già in partenza strutturata dopo il quinquennio deluchiano, spericolatamente conclusosi, per la gestione dell’emergenza virus, con vento forte a favore del timoniere uscente. È vero che, in politica, mai dire mai. Intanto va riconosciuta a Caldoro l’ostinata e contraria coerenza di credere in quel che fa.



Il resto? Sta nella presenza territoriale di una lista M5S figlia della giurata e quinquennale opposizione a De Luca, ma ignara del vento che è cambiato a livello nazionale e che vede proprio nel garante della Ciarambino, il ministro Di Maio, il principale ispiratore della terza fase grillina. Chiudono il cerchio testimonianze di ideali politici e ambientalisti e altre frutto solo della «bellezza» della democrazia, perché partecipare è sempre possibile. Presenze gradatamente considerabili e valutabili già a scorrere condottieri, nomi, ritiri ancor prima di iniziare, fantasia (per dir così) di loghi e propositi.



Quanto peserà l’abbondanza di vecchi marpioni, aspiranti tali, rampanti spregiudicati e sognatori vari sullo spessore e operatività del nuovo Consiglio regionale? Pur si uscirà dall’emergenza Covid, prima o poi, e la Campania - come le altre regioni - dovrà esser pronta a tenere insieme visione, progettazione, azione. Sono necessari protagonisti affidabili, in Italia e dunque in Campania, per l’apertura di credito che l’Europa finanzia ad un Paese piegato dal virus. Proprio questa grande disponibilità di fondi, senza eguali e pari condizioni nella storia, consente all’Italia di puntare finalmente sulla crescita dell’incompleto e sofferente Sud, anche per aiutare il già saturo Nord in un processo unico di identità e credibilità nazionale. Per far questo, e soprattutto praticarlo sui territori, occorreranno tenacità e competenze, ma soprattutto pensiero. Il rischio è che proprio i dichiarati grandi pensieri siano frutto di piccoli cervelli. Si può dunque sperare che le menti migliori abbiano, stavolta, il riconoscimento degli elettori della Campania? C’è folla, orientarsi fra più di mille nomi fa ulteriormente aumentare il pericolo, per le ragioni illustrate, di non favorire l’opzione di qualità. Con un voto orientato da ben altre logiche. Le solite. © RIPRODUZIONE RISERVATA