Le grandi manovre per le regionali sono già iniziate. Anzi siamo addirittura in una fase avanzata se i giocatori sono praticamente già in campo: centrodestra classico e centrosinistra in modello allargato con l’M5s. Con un inatteso protagonismo dei singoli. Vedi l’ex presidente della Camera, il grillino Roberto Fico, o il ministro della Cultura Genny Sangiuliano, in quota Fdi. Entrambi in queste settimane, fate caso alle loro agende, sempre più presenti a Napoli e in Campania: il primo oggi ad Avellino per un dibattito sull’autonomia differenziata, il secondo dopodomani di nuovo a Napoli dopo appena 4 giorni per inaugurare una mostra a Capodimonte. Senza contare il governatore De Luca che agogna al terzo mandato ma sa bene come la strada sia in salita per l’ostracismo del suo stesso partito. Che riesce a non nominare mai nemmeno di striscio da quando c’è il nuovo segretario e si muove veloce, ora anche lui, tra le varie province.



Anzitutto a non passare inosservato è il movimentismo tutto campano con declinazione squisitamente napoletana del ministro Sangiuliano. Movimentismo inaugurato poche ore dopo la sua nomina nell’esecutivo targato Meloni. Certo Napoli è la sua città ci mancherebbe ma non basta a spiegare questo continuo andirivieni all’ombra del Vesuvio con le sue attività di ministro. Ed infatti l’idea che balena nel centrodestra è l’ipotesi di una sua candidatura a governatore nelle prossime regionali. D’altronde per uno come lui, napoletano doc con studi al liceo Pansini, iniziazione politica nel Fronte della Gioventù, una sfida persa alle politiche del 2001 e spesso ventilato come candidato sindaco contro la sinistra a trazione bassoliniana, l’ipotesi non è certo campata in aria. Anzi.

Ma lui, il diretto interessato, a qualche amico che non ha mancato di fargli notare come questo suo attivismo lo proietti dritto dritto verso la sfida di palazzo Santa Lucia nella primavera 2025, ha estrema cura di precisare ma giammai smentire. «Mi piace troppo fare il ministro della Cultura. Ora devo fare bene», è infatti la risposta sorniona del ministro. Una delle ipotesi altrimenti il centrodestra potrebbe pensare a Sergio Rastrelli, parlamentare Fdi e figlio dell’ex governatore. E, in questo caso, in una sorta di revanscismo sarebbero 30 anni esatti dalla vittoria del padre Antonio in quel palazzo Santa Lucia che il centrodestra non è riuscito mai più a espugnare.

Più complicata la situazione nel campo opposto dove si scontrano due progetti contrapposti. Da un lato Vincenzo De Luca, al suo secondo mandato, alla ricerca del terzo contro tutto e tutti. Anzitutto contro il suo partito deciso, dopo la vittoria di Elly Schlein al Nazareno, a voltare pagina e ad allargarsi all’area sinistro-grillina. Visione contrapposta a De Luca non certo amato in quell’area ma disposto ad andare avanti contro tutto e tutti, giocandosi il lavoro dei suoi dieci anni al timone della Campania. Di ostacolo però c’è anche la modifica di una legge elettorale regionale su cui i partiti della sua maggioranza, per ragioni diverse, sono dubbiosi. Non tanto i consiglieri del Pd (tutti per ora fedelissimi a De Luca) ma i rappresentanti dei partiti bonsai della sua maggioranza che non ci pensano proprio ad una nuova norma che alzi la soglia di sbarramento. Che invece, sino a poco tempo fa, era la conditio sine qua non del Pd alla Regione.

Senza contare il movimentismo di questi giorni, uguale e contrapposto al ministro Sangiuliano, del grillino Roberto Fico (che in ipotesi potrebbe virare a Santa Lucia o a San Giacomo scambiando il posto con l’ex rettore). Con un lavoro di sponda con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi mentre tra Salerno e Napoli si iniziano a firmare patti M5s-democrat per i comuni al voto in primavera. Come la maggioranza di palazzo San Giacomo dove, non a caso, si è ripreso il discorso. Esattamente lunedì quando il sindaco Manfredi decide di incontrare nel suo ufficio Fico e Marco Sarracino, alfiere del nuovo corso del Pd. Con un ragionamento che vira lì: un’alleanza allargata Pd-M5s sul modello Napoli da portare anche in Regione per le prossime regionali. E meno di ventiquattr’ore dopo è Manfredi a rilanciare in maniera ufficiale così: «Dobbiamo lavorare tutti insieme per rafforzare l’alleanza anche alle regionali, indipendentemente da quale sarà il candidato...».