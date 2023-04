Una raffica di nomine in meno di una settimana. E tutti legati a doppio filo al governatore. Scatenando i malumori, sinora sopiti, del Pd. Ad accenderli pubblicamente il consigliere regionale dem Mino Mortaruolo contro la nomina nel consiglio direttivo dell’Asi di Benevento di un fedelissimo di Clemente Mastella. «A seguito delle ultime nomine del presidente De Luca che riguardano il Sannio - scrive il consigliere regionale che, tra l’altro, ha sostenuto Bonaccini come l’ex sindaco di Salerno - è mia premura sottolinearti l’importanza di convocare con urgenza una riunione di gruppo nel quale si possa discutere e fare chiarezza su quanto accaduto, non considerando i territori e senza alcun confronto con i consiglieri regionali che quei territori rappresentano». Missiva spedita ieri dal consigliere sannita al suo capogruppo Mario Casillo. Anche perché è da dicembre che il gruppo non si riunisce per discutere.



Anzitutto, è bene chiarirlo subito, si tratta di incarichi su cui il governatore ha ampia discrezionalità e, in alcuni casi, si trattava di riempire caselle vacanti. A colpire però è non solo la mancanza di concertazione ma il fatto che le nomine toccano a esponenti salernitani o comunque fedelissimi del governatore: «Possibile che in tutto il Sannio non ci sia un un professionista che possa aspirare ad un incarico?», si domanda Mortaruolo, vice presidente della commissione regionale Attività produttive. È il caso della nomina del commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia-Sannio dopo che il commissario ad acta ha gettato la spugna dopo appena tre mesi senza essere riuscito a chiudere il bilancio. Ed ecco che il 30 marzo viene designato Girolamo Pettrone, ex direttore di Confindustria Salerno. Ma la goccia che fa traboccare il vaso per l’esponente dem sannita è la nomina all’Asi di Guerino Gazzella, segretario irpino di Noi di Centro e vice segretario regionale del partito di Mastella. Nonché, giusto per far capire il doppio filo con il sindaco di Benevento, marito di Maria Carmela Serluca, assessora al Bilancio proprio del capoluogo sannita.

«Si tratta di nomine che - spiega Mortaruolo - toccano al governatore, ci mancherebbe, ma non c’è assoluta concertazione con il territorio e né tanto meno con il Pd, almeno per quanto mi riguarda». «Possibile che - aggiunge - in tutto il Sannio non c’è nessun professionista capace? Ed è possibile, ancora, che l’unica concertazione nel Sannio avviene solo con Clemente Mastella e mai con il Pd che è il partito di De Luca?». Da qui, quindi, la richiesta di chiarimento urgente con il capogruppo Casillo.

Ma in questi giorni sono state diverse le nomine firmate da De Luca per Asi, Camera di commercio ed enti idrici. Nel consiglio direttivo dell’Asi di Caserta, infatti, il 7 marzo viene revocato l’incarico all’avvocato Francesco Fabozzi (che farà ricorso) e viene nominato Giuseppe Razzano, esponente dem che sino a qualche settimana fa sedeva, in quota De Luca, nella commissione regionale per il congresso presieduta da Franco Roberti. Alla Camera di Commercio di Napoli, invece, ecco la nomina per Enzo Varriale, commissario regionale di Centro democratico e per l’ex assessore regionale Ugo De Flaviis al posto di quelli dimissionari. Quest’ultimo per il settore assicurativo e bancario, in sostituzione dell’esponente sindacale il secondo.

Infine proroga, dopo una sentenza del Tar che ha imposto elezioni in questi enti, come commissario straordinario del consorzio di bonifica delle Paludi di Napoli e Volla per Antonio Pagano, dirigente del Pd di Salerno. Ed uguale incarico al consorzio del Bacino Inferiore del Volturno per Francesco Todisco, ex consigliere regionale del gruppo De Luca presidente e delegato dal governatore sull’alta capacità in Irpinia.