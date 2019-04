Se la sfida dell'assistenza ​diventa una lotta di potere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 10 Aprile 2019, 00:00

Sarebbe illusorio pensare che dietro lo scontro sul commissario per la sanità campana ci sia l’ansia per la cura della salute dei cittadini, come pure certa politica vuole far credere. Le ragioni della brutale contrapposizione sulla nomina del commissario per la sanità tra Movimento 5 Stelle e De Luca, che ha raggiunto in queste ore livelli mai visti (con il governatore che minaccia querele nei confronti del ministro Grillo), sono plasticamente legate alla gestione del potere. Il bilancio della Campania, come delle...