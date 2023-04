Alla fine la scure è calata, e con un taglio ben più pesante del previsto. Più che un taglio, una mutilazione, come l’ha definita Roberto Andò, il direttore del Teatro nazionale di Napoli, che si è visto negare l’erogazione dei fondi Poc da parte della Regione Campania. Da due milioni a zero.

Una doccia fredda. Nessuno si aspettava una decisione così drastica. È un colpo duro all’immagine di Napoli, che nell’anno dello scudetto - traguardo storico per la squadra e la città - rischia di perdere uno scudetto più prestigioso: quello della cultura. Dopo il teatro San Carlo, infatti, vittima illustre del taglio dei Poc, un altro fiore all’occhiello di Napoli, l’unico teatro nazionale del Sud, viene coinvolto nella riduzione dei fondi europei compartecipati dall’ente di Santa Lucia guidato dal presidente Vincenzo De Luca. La decisione ha avuto, come prima, immediata, nefasta conseguenza la sospensione della rassegna estiva dello Stabile, «Pompeii theatrum mundi», che era prevista tra giugno e luglio prossimi al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei. Sospensione che ha tutta l’aria di essere una cancellazione definitiva. Conseguenza grave, che ci porta indietro di decenni, e su cui è doveroso aprire una riflessione.

Andrebbe capito perché mai il teatro stabile di Napoli abbia subito il taglio più radicale, quasi punitivo, a differenza di altre realtà che hanno avuto sì decurtazioni, ma non azzeramenti. O a differenza di quelle che invece non sono state toccate per niente dalla cura dimagrante imposta dalla Regione. Se tagli devono esserci che siano proporzionalmente equanimi e orizzontali, allora, tra San Carlo e Mercadante, Campania Teatro Festival e Giffoni, Ravello e teatro Verdi di Salerno, o una manifestazione come Luci d’artista, sempre di Salerno. Quali sono, invece, i parametri che portano a scegliere di tagliare più o meno? Di tagliare tutto o non tagliare per niente? E dunque, come saranno utilizzati i fondi risparmiati da questa riorganizzazione dei Poc e a che cosa saranno destinati?

Il rischio è, inutile girarci intorno, che personalismi, giochi di potere politici, rivendicazioni decisioniste contrapposte tra le istituzioni locali coinvolgano, ancora una volta, la cultura della nostra città, con gli esiti autolesionistici che ben conosciamo purtroppo. La sospensione di una rassegna teatrale come quella di Pompei è una decisione concreta, in tutta la sua perentorietà, ma anche simbolica. Per questo una risposta va data concretamente e simbolicamente. Il sindaco Manfredi si è impegnato, riuscendovi anche, a cercare sponsor privati per il San Carlo. È quello che va fatto subito anche per il Mercadante. E se non dovesse bastare l’impegno di Comune e Città metropolitana, e la partecipazione di enti privati, si coinvolga subito il governo e il ministero della cultura, che non possono restare insensibili.

L’inveterata, pervicace convinzione istituzionale che «con la cultura non si mangia» (a cui bisognerebbe rispondere, sempre, con l’evangelico «non di solo pane vive l’uomo») non diventi strumentale per risolvere altro, dirimere altro. La cultura è un bene di tutti e la città è stanca di retrocessioni e sconfitte. Lo scudetto è alle porte. Facciamo in modo che non sia solo per il calcio.