Laboratori di analisi e centri diagnostici accreditati: il Tar Campania (Sezione prima) con due diverse sentenze, la prima dell’8 e la seconda del 10 marzo scorsi (stesso collegio) boccia la correttezza del calcolo dei tetti di spesa mensili attribuiti a due strutture ricorrenti. Il nuovo sistema di limitazione della spesa è stato applicato dalla Regione Campania a partire dal gennaio del 2022. Un modello molto contestato a causa degli effetti di un precoce esaurimento del budget in tutte le strutture convenzionate, che raramente supera la soglia della metà di ogni mese, dopodiché si passa puntualmente alle prestazioni a pagamento a carico delle tasche dei pazienti. Tale modello organizzativo poco più di un anno fa ha preso il posto del vecchio impianto basato su unico serbatoio di risorse a cui attingevano tutti su base annua salvo però trovarsi con il budget prosciugato per tutti ad ogni estate, segno della sostanziale sottostima del budget complessivo tamponato spesso con un extra budget messo nel piatto a compensazione delle attività di un paio di mesi.



In questo caso il Tar Campania - accogliendo le tesi giuridiche esposte da un laboratorio di Patologia Clinica iscritto alla Federbiologi ed alla Confapi Sanità - ha annullato il «tetto di struttura» attribuito in applicazione dei provvedimenti della Regione risalenti al 2021 (delibera n. 599) e al 2022 (n.215) nella parte in cui risulta carente l’istruttoria per un corretto calcolo del tetto applicato ai ricorrenti. «La vicenda assume particolare rilievo perché le scriventi Associazioni - si legge in una nota di Federbiologi e Confapi - hanno contestato, attraverso ricorsi promossi innanzi al Tar Campania Napoli, l’attribuzione ai Laboratori di analisi accreditati da parte della Regione Campania di tetti di spesa per ciascuna struttura senza tenere conto del fabbisogno reale della popolazione regionale. La modifica ha limitato il servizio in danno all’utenza, riducendo in maniera sensibile sia il numero delle prestazioni da erogare e sia il budget economico originariamente previsto per l’intera branca specialistica di Patologia clinica».

L’assegnazione dei tetti di struttura ha avuto, insomma, come conseguenza, la riduzione del budget mensile attribuito ai singoli laboratori e il conseguente esaurimento del budget non alla fine bensì nei primi dieci giorni del mese di riferimento. Il Tar Campania, accogliendo il ricorso patrocinato da Federbiologi e Confapi Sanità, ha annullato il budget attribuito alla struttura ricorrente ed ha imposto alla Regione di rideterminarlo «in virtù delle specifiche motivazioni e necessità - sottolineano nella nota i ricorrenti - che il Centro dovrà rappresentare con una dettagliata e puntuale relazione da cui la Regione dovrà rideterminare il tetto di struttura».



Attenzione: il Tar infatti rigetta tutti i motivi di ricorso generali relativi al modello adottato dalla Regione. I tetti mensili e per struttura quindi in generale sono salvi come metodo di applicazione dei limiti di spesa e difficilmente potranno essere messi in discussione nella loro interezza. Sono invece riconosciute fondate le ragioni del ricorso relative a un’insufficiente istruttoria necessaria per calcolare in maniera corretta il vincolo di spesa a cui devono attenersi le strutture ricorrenti. Nello spiraglio aperto dai giudici amministrativi di prime cure potrebbe ora insinuarsi il principio di una generale insufficienza di tale calcolo dei limiti di spesa per ognuna delle circa 700 strutture di analisi accreditate esistenti in Campania e creare così i presupposti di un ricalcolo, su basi diverse e più approfondite, del fabbisogno. Obiettivo questo a cui mirano tutti i centri sia per evitare di restare a secco entro i primi dieci giorni del mese sia per non essere costretti a chiedere il pagamento delle prestazioni ai pazienti.