Il telemarketing selvaggio non è stato sconfitto, anzi. Le telefonate moleste si susseguono a tutte le ore del giorno e i call center abusivi paiono addirittura aumentati. Fioccano le offerte di nuovi contratti del gas e della luce o le «opportunità per investimenti straordinari». Il Registro pubblico delle opposizioni, lo strumento entrato in vigore a fine luglio che avrebbe dovuto debellare il fenomeno, non ha dato i risultati sperati.

APPROFONDIMENTI Telemarketing, il registro delle opposizioni fa flop: «Un utente su due bersagliato dai call center» Truffe telefoniche: attenti, c'è un robot al cellulare. Dilagano le chiamate automatiche dai call center. Come difendersi Registro opposizioni cellulare 2022, 200 mila iscritti in 12 ore contro le telefonate moleste

Sono poco più di 2 milioni gli iscritti nell’elenco dal 27 luglio, giorno in cui è lecita l’introduzione dei numeri di telefonia mobile tra quelli “off limits”, a fine novembre. È ancora prematuro, forse, trarre conclusioni sull’esito dell’iniziativa, ma è necessario considerare che nelle prime settimane il telemarketing sembrava di colpo svanito. Un sospiro di sollievo per gli utenti, dopo anni di ripetute molestie. Ma era soltanto un’illusione. Le compagnie si sono riorganizzate e il fuoco di fila delle telefonate è ricominciato. Esattamente come prima, forse perfino di più.

«Se all’inizio - spiega Massimiliano Dona dell’Unione nazionale consumatori - i call center abusivi, esteri o comunque irrispettosi delle leggi, temendo sanzioni, sono stati cauti nel fare chiamate indesiderate, la situazione è cambiata radicalmente. I call center sono tornati alla carica, infischiandosene di consultare gli elenchi e di chi ha cancellato tutti i precedenti consensi iscrivendosi al nuovo Registro». Il 55 per cento degli iscritti al Registro delle opposizioni - secondo il Codacons - continua a ricevere quotidianamente telefonate indesiderate. Le ragioni della “falsa partenza” dell’iniziativa contro il telemarketing sono molteplici.



Le procedure di iscrizione risultano piuttosto semplici solo per gli utenti più avvezzi all’utilizzo delle nuove tecnologie. Un elemento che sembra aver allontanato molte altre vittime delle telefonate indesiderate. I consumatori registrati corrispondono ad una platea ancora molto ridotta rispetto al numero dei “molestati”.

Le compagnie sono tenute ad inserire il loro nome nell’elenco degli operatori aderenti che compare sul sito della Fondazione Bordoni. Ciascuna azienda è tenuta a consultare l’elenco dei numeri “off limits”. L’iscrizione al registro rende automaticamente illecite le telefonate pubblicitarie a quel numero. Un sistema apparentemente infallibile. Ma le telefonate arrivano quasi sempre da operatori “abusivi”, che in molti casi simulano l’appartenenza ad una multinazionale o. comunque, ad un’altra azienda, pur di strappare un contratto. «Bisogna tener conto - prosegue l’Unione nazionale consumatori - che non è assolutamente detto, però, che l’impresa nominata dall’operatore, cioè che l’addetto cita per presentarsi, sia effettivamente quella che ha commissionato la chiamata».



Altrettanto frequente il caso degli operatori stranieri, che vìolano le leggi italiane. «Il problema non sussiste - spiegano dalla Fondazione Bordoni - perché gli stranieri sono tenuti a rispettare la normativa italiana». Nonostante questo, milioni di telefonate arrivano ogni giorno da utenze situate in paesi al di fuori dell’Unione europea. In molti casi, si tratta solo di una voce registrata o di un software “illegale”.

Le segnalazioni delle vittime del telemarketing al Garante della privacy sono aumentate negli ultimi tempi. «Siamo passati - spiegano dagli uffici del Garante - dalle 500 di un anno fa alle oltre 4mila di oggi. Il confronto riguarda il periodo compreso tra il 27 luglio e il 31 ottobre 2021 e lo stesso trimestre del 2022». Si tratta dell’unica possibilità di salvezza per gli utenti, che hanno la possibilità di farlo compilando un modulo. «Nella segnalazione - spiega l’Unione nazionale consumatori - è utile indicare il giorno e l’ora della chiamata, il numero di telefono - salvo i casi in cui sia anonimo-, la società che ha effettuato la telefonata e il prodotto offerto». Tra il 2019 e il 2022 il Garante ha comminato sanzioni per circa 107 milioni di euro. «Tra le società sanzionate - segnalano dagli uffici - c’erano anche Tim, Fastweb, Wind, Eni, Enel, Vodafone, Sky». Ma le multe vengono erogate spesso in ritardo. Le procedure per investigare e colpire sono ancora molto lunghe. Il Garante, oggi, sta lavorando sulle segnalazioni effettuate due anni fa.

Dallo scorso 11 novembre è a disposizione degli utenti un modello telematico, per segnalare le comunicazioni indesiderate. Il servizio sostituisce il modello cartaceo, che non dovrà più essere utilizzato. Le sanzioni, comunque, sono piuttosto frequenti. Assoutenti denuncia le tecniche aggressive di aggancio telefonico della clientela da parte di tre società attive nella vendita di offerte commerciali per forniture di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero. L’Antitrust, in questo caso, ha giudicato “scorrette” le pratiche commerciali sanzionandole per complessivi 3,5 milioni di euro. Recentemente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Enel Energia una sanzione amministrativa pari a 3,5 milioni di euro, per «l’ingannevolezza di un messaggio preregistrato diffuso da una sedicente segreteria telefonica e da operatori di call center, riguardante la data di cessazione del mercato tutelato. L’informazione ingannevole aveva lo scopo di indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto sul mercato libero dell’energia».