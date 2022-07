Nani, giganti e la bellezza della realtà

Una quindicina di anni fa due persone a bordo di un furgone, pretendendo con arroganza che dessi loro la precedenza, mi gridarono dal finestrino “ciccione di merda”. In realtà a dirmi così non fu l’autista, ma quello che gli stava a fianco. È vero, sono ingrassato con gli anni, sopraffatto dalle ansie, dalle inquietudini e dalle responsabilità, anche se da giovane ero magro. Confesso che fu la prima volta che presi atto di essere irrimediabilmente grasso, tanto che mi fermai pochi metri più avanti e rimasi qualche minuto fermo in auto, sconvolto, quasi in lacrime. Mi sentii umiliato: quel “ciccione di merda” mi aveva pugnalato al cuore.

Nel 2015 feci una dieta ferrea, e tornai a essere magro. Notai che la gente mi trattava meglio, che ero più accettato, che c’era maggiore benevolenza nei miei confronti. Mi colpì molto, questo cambiamento. Chi ha un difetto fisico congenito o acquisito paga sempre un prezzo, anche se non è un meccanismo esplicito. Il fatto è che quelli che noi chiamiamo difetti non risparmiano nessuno, nemmeno le bellezze maniacali esibite su Instagram. Ragionare in termini di perfezione e difetto porta tutti prima o poi a cadere malamente, perché se anche la vita dovesse scorrere liscia nel massimo della bellezza e della salute, sempre prima o poi arriverà il momento del decadimento. Perché il peggiore “difetto” in questa società darwiniana ossessionata in maniera malata dalla bellezza e dalla giovinezza è proprio la vecchiaia, che però arriva per tutti. E infatti è tutto un mondo pieno di gente che sega con ottusa voluttà l’albero sul quale siede.

Renato Brunetta è nato piccolo di statura. È figlio di ambulanti veneziani, si è riscattato brillantemente dalle angustie economiche famigliari studiando e sudando. Oggi è un ministro della Repubblica, di sicura competenza. Qualcuno che non ha nemmeno un millesimo della sua storia si è permesso – come tanti, del resto – di alludere al suo nanismo. E Brunetta, in tv ha confessato che ci ha sempre sofferto, a essere chiamato “tappo” o “nano”. E il nano, di colpo, è diventato un gigante.

I corpi delle persone sono storie. Sono storie gigantesche di fronte alle quali inginocchiarsi con rispetto. Perché se sei nato con dei “difetti” non è “colpa” tua, mentre se i “difetti” te li sei procurati tu – mangiando troppo, per esempio, oppure trascurandoti – questo significa che hai i tuoi motivi, che magari hai difficoltà a esprimere quello che provi, oppure che hai subito un dolore troppo grande che non sei riuscito a maneggiare. Ma sono stufo di questa società dove è tutto un esibizionismo di corpi spensierati unicamente ed egoisticamente dediti alla cura di sé. Vogliamo dirlo? Dietro a tanti corpi un po’ sfatti ci sono anche storie generose, ci sono abnegazioni, ci sono mortificazioni, ci sono sacrifici fatti per il bene di chi si ama. Invece in quest’orrendo mondo di bellezze vacue ed esibizionistiche si sente forte l’assenza di generosità e di altruismo.

Che una giovanissima donna sposi un uomo molto anziano è qualcosa che pretende rispetto. È capitato, e capiterà sempre. E male hanno fatto quanti hanno detto cose brutte sulla storia d’amore tra il Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Ma proprio perché ne hai sentite di tutti i colori sul tuo conto, come fai a non avvertire il peso delle parole e il dolore che possono arrecare? Brunetta, dopo un lungo travaglio, ha sentito che il rapporto d’amore con Forza Italia si era incrinato per sempre. Dire “addio” non è mai facile, nemmeno per un politico, checché ne dicano i soliti qualunquisti. E tu come rispondi a quel sincero dolore? Alludendo al suo nanismo, e cioè offendendolo sul piano fisico. Come non avessi letto tutto quello che hanno scritto sull’asimmetria fisica tra te e l’uomo che ami – un amore che, ripeto, merita massimo rispetto.

Stiamo creando senza dircelo una società eugenetica. Una società retta su canoni di bellezza da rivista patinata, nella quale chi non è conforme è degradato al ruolo di poveraccio. Anziché condividere fraternamente ciò che siamo e leggere con una certa profondità empatica i corpi delle persone, ci stiamo riducendo per insicurezza a scaricare su chi è meno bello e forte le nostre paure e i nostri complessi. Con effetti devastanti in termini di solitudine, perché questa cattiveria produce non bellezza, non amore, non amicizia, ma solitudine, grigia solitudine, nera solitudine, perché chi si sente strano, diverso, non bello, non conforme non può che chiudersi, ritirarsi, evitare, temere il confronto. Quando a essere sbagliati sono unicamente quanti vivono immersi in questo grande luogo comune da subcultura da rivista gossip per cui i corpi per essere ammirati debbono essere solo in un certo modo.

Brunetta si è aperto, e ha umiliato col cuore aperto chi, esibendo glutei, pettorali e gambe lunghe, ha rivelato tutto il proprio vuoto. Perché sarà pure vero che questa è la società dello spettacolo, ma a chi ha a cuore le sorti dell’umanità interessa non solo lo spettacolo, ma anche cosa c’è dietro, e cosa succede quando le luci si spengono. E quando le luci si spengono siamo in tanti a piangere. Non solo i “nani” offesi miserabilmente, ma anche tante bellezze finte costruite su un abissale vuoto spirituale. Ecco perché per un giorno Renato Brunetta ha rappresentato con orgoglio e dignità la bellezza della realtà rispetto alla falsa ipocrisia dell’irrealtà esibizionistica e narcisistica.