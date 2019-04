Ridurre il debito pubblico, pagheranno meno i cittadini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 27 Aprile 2019, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giudizio di Standard&Poor’s sull’affidabilità economica e finanziaria del nostro Paese è arrivato e non ci sono state sorprese: la posizione attribuita già nell’autunno scorso è rimasta invariata, compresa la previsione negativa. Nessuna bocciatura, quindi, ma neanche una promozione; anzi, come precisa l’agenzia, si è constatata un’inversione di tendenza in tema di riforme, con il Paese in recessione e con un debito pubblico in rialzo. Senza voler apparire...