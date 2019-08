Rifiuti, camion bloccati: raccolta flop

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 5 Agosto 2019, 22:07

Camion in coda, raccolta a rilento: a Napoli ieri c’erano 100 tonnellate di rifiuti nei cassonetti. I tritovagliatori hanno lavorato domenica riuscendo a smaltire un po’ di arretrati, ma poi la fila dei mezzi in attesa si sono nuovamente allungate. Il governatore Vincenzo De Luca chiede un maggior impegno di Asia, l’azienda partecipata del Comune che, però, sottolinea che le difficoltà nascono soprattutto dai rallentamenti nei conferimenti agli impianti. E il presidente della Regione detta anche la linea per...