CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 16 Luglio 2019, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono previsti almeno sette siti di stoccaggio sparsi per la Campania, oltre all’incremento dello stir di Battipaglia: la realizzazione delle aree è una delle condizioni essenziali per evitare la crisi legata allo stop del termovalorizzatore di Acerra che si fermerà dal 30 agosto al 12 ottobre. Nel piano preparato dalla Regione per evitare che i rifiuti restino in strada, l’utilizzo delle piazzole si somma all’apertura dei siti di trasferenza comunali per sistemare la spazzatura del giorno ed evitare le lunghe...