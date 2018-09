CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 8 Settembre 2018, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si ferma di nuovo una linea del termovalorizzatore di Acerra. Si tratta della 3, quella che nelle scorse settimane, era stata regolarmente stoppata per i necessari lavori di manutenzione. Ora il fermo che preoccupa non poco: ogni piccolo affanno all’impianto rischia di mettere in crisi un già faticoso e difficile ciclo dei rifiuti. Situazione, ora, considerata abbastanza critica. Perché appena una settimana fa è andata fuori uso la linea 2 che aveva ripreso a funzionare solo il 15 agosto. Senza contare come, a...