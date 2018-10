CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 15 Ottobre 2018, 23:01

Un impianto per il trattamento dei rifiuti a due passi dai vigneti del Greco di Tufo. Un progetto ad oggi fermo sulla carta, ma già foriero di una battaglia a sfondo ambientalista che divide le piccole comunità al confine tra Irpinia e Sannio. Siamo a Chianche, sul versante collinare della Valle del Sabato. Un centro da nemmeno 500 abitanti, affetto da spopolamento progressivo al pari di tanti altri piccoli comuni della provincia avellinese. Il borgo antico è quasi demograficamente azzerato, la popolazione si divide tra diverse frazioni. La stazione ferroviaria di Chianche Scalo e a metà strada rispetto a Ceppaloni, comune sannita confinante, ed è l’unico punto di collegamento per chi si reca a studiare o a lavorare ad Avellino o Benevento. Serviva una “scossa” per ridare linfa vitale a un paesino oggettivamente a rischio scomparsa, e non si può dire che non sia arrivata. Ma con qualche controindicazione.