Il salasso e la presa in giro

Martedì 25 Giugno 2019, 00:00

Cumuli di rifiuti in putrida attesa sui marciapiedi, l’incubo di una nuova emergenza alle porte, cittadini in rivolta nei quartieri dove la raccolta non viene effettuata da giorni. Un quadro desolante (e allarmante) al quale il Comune ha deciso di aggiungere in queste ore una pennellata grottesca: cari cittadini, la tassa sui rifiuti calcolatela voi. Nella città maleodorante di cumuli che restano a marcire per settimane, e dove si paga una tassa rifiuti tra le più care d’Italia, ai cittadini è stato consegnato...