Rifiuti, a Napoli avanza la crisi: 350 tonnellate non raccolte in strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 16 Giugno 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salgono a 350 le tonnellate di rifiuti nelle strade di Napoli e con il sito di stoccaggio della ex Icm già pieno di altre 600 tonnellate e camion in fila e stracolmi all’esterno degli impianti di stoccaggio di Tufino e Caivano il collasso o la crisi è davvero dietro l’angolo. A tutto questo si aggiunga che l’inceneritore di Acerra ancora per almeno 3-4 giorni continuerà a lavorare su 2 linee invece che su 3. Insomma, la situazione è grave tanto che oggi - eccezionalmente - per la sola Napoli...