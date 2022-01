Rifiuti, rivoluzione Asìa: i manager si dimettono, cambia la governance

Oggi le dimissioni e contestualmente la convocazione dell’assemblea dei soci, cioè il Comune, per la prossima settimana. Questo l’ultimo atto della governance di Asìa. Arriva la svolta per l’Azienda dell’igiene urbana perché a dimettersi è il Cda. Ovvero la presidente Maria De Marco, l’amministratore delegato Claudio Crivaro e il consigliere Daniele Fortini. Vecchio amico della città che già nel 2011 stava in Asìa e ancora prima - per la sua...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati