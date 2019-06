CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Giugno 2019, 00:00

Il presidente De Luca invita i Comuni a mobilitarsi per allestire i siti di stoccaggio in vista dello stop di settembre al termovalorizzatore di Acerra, ma i sindaci già sono sul piede di guerra. Domenico Tuccillo, presidente di Anci Campania (l’associazione dei Comuni) spiega: «Il riaffacciarsi di una nuova emergenza rifiuti desta non poche preoccupazioni. Anci Campania ribadisce ancora una volta la propria disponibilità a un confronto per individuare possibili soluzioni al problema. Ovviamente, a prescindere da ogni...