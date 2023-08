La stima preliminare della ricchezza prodotta in Italia (Pil) nel secondo trimestre di quest’anno (meno 0,3% sul trimestre precedente), diffusa dall’Istat, raffredda il cauto ottimismo che era circolato tra i commentatori all’indomani del dato relativo al primo trimestre (più 0,6% sul quarto trimestre 2022) e di quanto aveva comunicato giorni fa il Fmi circa la previsione di crescita del Paese per l’anno in corso (più 1,1%).

In realtà, alcuni segnali di un certo rilassamento erano pervenuti nell’esaminare i dati relativi alla produzione industriale (meno 1,8% nel trimestre marzo/maggio rispetto a quello precedente, fonte Istat) ed al fatturato dell’industria (meno 0,9% nello stesso periodo), mentre il contributo dei servizi risulta ancora oggi lievemente positivo (ma era pari a più 2,2% il relativo fatturato del primo trimestre su quello precedente).

Tutto male quindi? Non ne siamo così sicuri e vediamo perché: innanzitutto registriamo che la variazione del Pil acquisita per il 2023 è pari a più 0,8% (appena sotto a quella revisionata del primo trimestre, più 0,9%) e poi, per un’appropriata interpretazione, appare utile distinguere il livello del Pil dalla sua variazione. Spieghiamo meglio: a partire dal lontano 2008 il Pil trimestrale, al netto dell’inflazione, non ha mai superato quota 440 miliardi tranne che nel primo trimestre di quest’anno. Se ne deduce che per il nostro Paese confermare (o addirittura migliorare) quel risultato non è un’operazione per così dire, ordinaria - anche in tempi meno complicati degli attuali - ma rappresenta la sintesi di uno “sforzo” non comune degli aggregati coinvolti; pertanto, viste le difficili condizioni (interne e internazionali) del momento, un Pil lievemente al di sotto non va accolto con particolare sfavore.

Fatta questa doverosa precisazione, senza togliere nulla all’importanza del Pil (creare ricchezza significa dare slancio ai consumi delle famiglie, agli investimenti, alle esportazioni e al mercato del lavoro, cioè alle principali grandezze economiche) e in attesa di conoscere i livelli (e le variazioni) dei prossimi due trimestri per avere un quadro chiaro circa la “robustezza” del Pil 2023, sono altre le luci e le ombre che caratterizzano questo periodo: cominciamo dalle luci constatando come l’inflazione prosegua la sua discesa – il dato provvisorio di luglio è incoraggiante, essendo calato al 6% su base annua dal 6,4% di giugno – e ciò contribuisce in maniera significativa al recupero del potere d’acquisto delle famiglie, anche se, è opportuno precisare, l’aumento delle retribuzioni contrattuali rilevato nel giugno scorso (su base annua esso è stato in media appena sopra al 3%, fonte Istat) è ben distante da quanto l’inflazione si “mangia”, con l’aggravante dei mancati rinnovi dei contratti collettivi (è in attesa tuttora più del 50% dell’intera economia). Non sono, altresì, assenti segnali positivi provenienti pure dai mercati finanziari - dove la Borsa di Milano, con un “salto” del 25% circa da inizio anno, si è attestata su livelli di 15 anni fa - e dal commercio estero (il saldo commerciale con i Paesi extra Ue da inizio d’anno è più 26 miliardi).

E veniamo alle ombre: al di là di ingiustificati rialzi dei prezzi (di benzina, degli alloggi, della ristorazione e di tanto altro ancora) e della stretta monetaria applicata dalla Bce per arginare l’inflazione (i tassi di interesse sono saliti al 4,25%) – che chiudono in una specie di “morsa” le famiglie italiane su questioni rilevanti come i mutui e prestiti - non mancano, anzi tendono ad accentuarsi, le ormai “croniche” difficoltà legate ai conti pubblici: ci stiamo avvicinando alla preparazione della prossima legge di bilancio e ci si interroga su come essa sarà articolata, in considerazione della limitata disponibilità di risorse da destinare alle esigenze del Paese; da autorevoli voci del governo si sottolinea giustamente la necessità di agire con prudenza onde evitare che, data l’esorbitante consistenza del debito pubblico, “lievitino” deficit e interessi sul debito (secondo le stime del Mef la spesa per interessi supererà i 100 miliardi nel 2023, con un aumento superiore al 50% rispetto al 2022), proprio adesso che siamo alla vigilia del “ritorno” del patto di stabilità. In tale contesto può svolgere un ruolo determinante il Pnrr (a proposito, aspettiamo 35 miliardi entro l’anno) nel senso che, se utilizzato presto e bene, può concorrere non poco all’incremento del Pil ed alla crescita del Paese.

Un’ultima notazione la riserviamo al mercato del lavoro: i dati Istat di giugno “certificano” la solida crescita dell’occupazione (più 82mila in un mese) – in particolare di quella permanente (quasi 400mila in un anno) – a cui aggiungere la riduzione della disoccupazione (compresa quella giovanile) e dell’inattività; questa è una preziosa performance capace di “ammorbidire” le tensioni di questi giorni relative al dopo Reddito di Cittadinanza e al salario minimo. Insomma, scalare la montagna della ripresa è un compito molto impegnativo, ma passo dopo passo possiamo arrivare in cima.