In un libriccino pubblicato lo scorso anno e titolato “Giustizia”, edito da Liberilibri, il ministro Carlo Nordio ha esposto la sua posizione e rappresentato le sue proposte. Conviene leggere quel libriccino, piuttosto che inseguire dichiarazioni, interviste o addirittura cinguettii su Twitter. Quantomeno in attesa di un disegno di legge, che presenti sotto forma di norme ciò che il ministro intende promuovere in Parlamento, per riformare alcuni aspetti del sistema giustizia.

In particolare, le ultime pagine sono dedicate a “principi liberali per una riforma radicale” (della giustizia). Emerge chiaramente una riflessione e una persuasione di “ciò che siamo e ciò che non vogliamo”.

Il Nordio-pensiero è così sintetizzabile. Punto primo: la riforma della giustizia deve essere ispirata a principi conformi alla cultura illuministico-liberale. In tal senso, si suggerisce una riforma costituzionale; operazione complessa e complicata, pertanto si può lavorare a delle modifiche legislative, orientate a dare un’interpretazione, anzi un’applicazione liberale della nostra costituzione. Come l’art. 15 della Costituzione, che fissa la regola della segretezza della comunicazione e che è stato calpestato dalla controregola delle intercettazioni telefoniche e la loro pubblicazione. Ben 150mila intercettazioni vengono raccolte ogni anno, quelle più pruriginose consegnate alla stampa e alle piattaforme digitali per essere diffuse “urbi et orbi”. Con buona pace del diritto alla riservatezza e della dignità della persona, in molto casi estranea al processo e all’inchiesta penale. Una situazione non più tollerabile, che impone un intervento legislativo di razionalizzazione dell’uso delle intercettazioni. Che devono essere uno strumento unicamente finalizzato alla repressione dei reati seri e gravi e non una umiliazione pubblica delle persone, con conseguenze devastanti per la reputazione e il ruolo sociale.

Punto secondo: abbandonare la funesta utopia del cosiddetto Stato etico. Che si preoccupa del cittadino dalla culla alla tomba, comprimendo la naturale e non negoziabile libertà individuale, che può consistere anche nel diritto all’autodeterminazione (art. 32 della Costituzione) e quindi anche nella volontà di decidere in autonomia di potersi togliere la vita. Scrive Nordio: «Se il malato rifiuta le cure, nessuno lo può costringere, e la scelta di vivere o di morire dipende solo da lui». Quindi, la vita (e la morte) dovrebbe essere un diritto disponibile, da potere esercitare entro i confini nazionali, senza essere costretti a doversi recare all’estero. Il tema investe una questione di particolare suggestione: è compito dello Stato, nella sua declinazione cattolica, marxista oppure fascista, insegnare agli uomini come essere felici? La cultura illuministico-liberale lo ha scolpito tre secoli fa nella Dichiarazione americana dei diritti del 1776: la ricerca della felicità è compito esclusivo dell’individuo. Il cosiddetto “diritto alla felicità” trova il proprio orizzonte giuridico nel diritto allo sviluppo della personalità, e il proprio orizzonte etico nel principio della responsabilità personale.

Punto terzo: le leggi sono troppe numerose per essere conosciute; troppo contraddittorie per essere applicate; troppo oscure per essere comprese. L’eccesso di stratificazione normativa, confusa e confusionaria, determina una applicazione “à la carte” della giustizia. Ed esalta il vecchio detto: «La legge si interpreta per gli amici e si applica per i nemici». Sul punto, va salutata con favore la recente sentenza della Corte costituzionale, che (finalmente) ha dichiarato illegittima una legge perché incomprensibile, a discapito del cittadino naturale destinatario del messaggio legislativo.

Punto quarto, estratto dal libriccino di Nordio: «Per quanto riguarda la giustizia penale, attuare il garantismo nella sua duplice funzione: la presunzione di innocenza e la certezza della pena». Il garantismo è una cosa seria e va preso sul serio. Siamo sicuri che il reato dell’abuso d’ufficio sia coerente al garantismo e a una concezione liberale della giustizia? Ci sono buoni motivi per dubitare. A questo punto, si attende il punto quinto: un disegno di legge governativo, che promuova quella certa idea di giustizia che affranchi il cittadino dall’abbraccio soffocante dello Stato, anche nella sua versione giudiziaria. Diceva Montesquieu: «Non c’è tirannia peggiore di quella esercitata all’ombra della legge e sotto il calore della giustizia».