Esiste un metodo per fare le riforme costituzionali? C’è un percorso procedurale, che è quello segnato dall’articolo 138 della Costituzione, ed è duplice secondo questo ordine: o si vota la riforma in Parlamento con la maggioranza assoluta e poi si richiede il referendum, con il quale fare approvare, oppure no, dagli elettori la riforma; o si vota a maggioranza qualificata dei due terzi dei parlamentari e allora non si può dare luogo al referendum.

Nella storia dell’Italia repubblicana, le numerose modifiche costituzionali sono state fatte con entrambe le procedure. La grande (e infelice) riforma del 2001, che ha modificato l’intero titolo quinto, è stata fatta a maggioranza assoluta; e poi sottoposta a referendum dalle forze politiche che l’avevano approvata, con esito favorevole. Altre modifiche costituzionali, come quella sul giusto processo oppure sul diritto all’ambiente, invece, sono state riforme condivise in Parlamento e, pertanto, approvate a maggioranza qualificata, senza interpello popolare.

Quindi, quando si paventa il timore di riforme imposte dalla maggioranza, non si tiene conto di quello che prescrive la Costituzione. E cioè, la possibilità di interrogare i cittadini sulla bontà o meno della modifica costituzionale. Vi sono due precedenti: la riforma voluta da Berlusconi (2005) e quella da Renzi-Boschi (2016). Entrambe vennero respinte dagli elettori attraverso il voto referendario.

Questi precedenti, segnati in negativo dalla votazione popolare, suggeriscono di evitare che sia il governo a farsi promotore della riforma costituzionale.

Vi è poi il metodo, che non è previsto dalla Costituzione ma sperimentato in diverse occasioni: quello di dare vita a una commissione parlamentare bicamerale, con il compito di predisporre un testo di modifica costituzionale da far votare poi in Parlamento, a maggioranza qualificata, nella migliore delle ipotesi, oppure a maggioranza assoluta. Vi sono tre precedenti: la commissione Bozzi (1983), De Mita-Jotti (1992) e D’Alema (1997). Tutte e tre fallite nel loro intento. Anche qui i precedenti negativi, suggerirebbero di non intraprendere la strada della bicamerale.

Nei giorni scorsi, però, la presidente Meloni ha inaugurato un nuovo metodo: quello degli incontri con le opposizioni, per confrontarsi sulle ipotesi di modifica costituzionale. È un metodo informale, che può avere una maggiore efficacia. Si dialoga, si ragiona, si mettono a raffronto le proprie idee e i propri progetti costituzionali. Vorrei dire, si viene allo scoperto per conoscere come le forze politiche vorrebbero che fosse il nuovo assetto di governo del Paese.

Al punto che converrebbe quasi verbalizzare e pubblicizzare quello che viene detto negli incontri. A questo metodo, che chiamerei perlustrativo, può affiancarsi un lavoro tecnico-istruttorio da affidare a un ristretto comitato di esperti (non “saggi”), a cui delegare il compito di predisporre un progetto da sottoporre all’esame e poi al voto del Parlamento. Un progetto frutto di un esame tecnico, in cui si chiariscono i vantaggi del modello di forma di governo, che si ritiene più confacente al nostro ordinamento costituzionale. Un progetto che potrebbe altresì presentarsi sotto forma di un’articolata proposta di legge costituzionale. E che avrebbe il pregio di “spoliticizzare” modalità e sostanza della riforma.

A questo punto, il Parlamento tornerebbe sovrano per decidere con quale maggioranza votare e approvare. Se fosse quella assoluta e non qualificata, allora la decisione finale spetterebbe alla sovranità popolare.