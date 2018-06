Così il rilancio della Campania non avverrà mai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 11 Giugno 2018, 23:05 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 23:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre in queste ore si discute della nave Aquarius, quindi di migranti che tentano di raggiungere le nostre coste, è arrivata un po’ in sordina, una notizia che riguarda la Campania. Un report della Banca di Italia, sulle economie regionali, ci dice che nel decennio in corso la fuoriuscita netta di laureati dalla Campania è stata-e si sottolinea l’aggettivo- significativa. Oltre 54.000 unità, per dirla con un linguaggio tecnico. Dove vanno? Principalmente verso il Centro Nord e, in minor misura, verso...