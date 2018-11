Rione Sanità, si faccia chiarezza senza disperdere un bel sogno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 8 Novembre 2018, 22:55

Si fa fatica ad accettare l’idea che un’esperienza positiva come il recupero «dal basso» delle Catacombe di San Gennaro venga messa in discussione. E desta un certo sconcerto che questo avvenga all’improvviso e sulla base di motivazioni fatte trapelare a mezza voce, senza chiarezza. In questi anni abbiamo guardato un po’ tutti con curiosità e, perché no, con orgoglio, al lavoro dei ragazzi del Rione Sanità e di padre Antonio Loffredo, che ha avuto l’idea di coinvolgere i giovani...