Non si riparte senza innovazione

Quando gli organizzatori di Salerno Letteratura mi hanno invitato a dialogare con Vincenzo Boccia sulla ripartenza (oggi alle 21), ho pensato che il tema più interessante da discutere insieme fosse quello dell’innovazione. Come è stato detto e scritto in questi mesi autorevolmente anche su questo giornale, questa crisi così drammatica può essere anche una occasione straordinaria per cambiare in meglio il nostro Paese. Per farlo però occorre introdurre una forte innovazione in tutti gli ambiti della vita sociale, economica e culturale. Da molti anni ormai l’Italia ristagna.



I dati sono noti: una crescita del Pil poco superiore allo zero e costantemente inferiore alla media europea, una percentuale di disoccupazione alta - soprattutto tra i giovani e nel Mezzogiorno - forti disuguaglianze e bassa mobilità sociale.



Le ragioni di queste carenze strutturali sono da tempo al centro del dibattito pubblico.

Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel suo libro “Investire in conoscenza” già molti anni fa denunciò il basso livello del capitale umano in Italia sia nel pubblico sia nel privato: nella scuola come nell’università, nella ricerca come nella formazione e nell’uso della tecnologia da parte delle imprese. Visco lo definì un circolo vizioso: «Bassi rendimenti dell’istruzione scoraggiano investimenti in capitale umano e impediscono il raggiungimento dello stock prevalente nei paesi avanzati; una scarsa dotazione di capitale umano non favorisce la capacità dell’economia di innovare e adottare quelle tecnologie che, grazie alla complementarietà con lo stesso capitale umano, ne accrescono la domanda e i rendimenti».



Se questo è il quadro prima della pandemia e del lockdown cosa dobbiamo fare oggi?

Vedo due possibilità. La prima è che prevalga l’idea che gli italiani sono individualisti, opportunisti, incapaci di rispettare le regole, diffidenti gli uni verso gli altri prima ancora che verso lo Stato. Se pensiamo che questo sia il nostro destino la ripartenza sarà caratterizzata da una distribuzione clientelare delle risorse, dal mantenimento di rendite, da inefficienze... e da maggiori disuguaglianze, soprattutto verso i giovani e le donne.



La seconda possibilità è che un numero crescente di nostri concittadini durante la pandemia sia arrivato ad apprezzare il benessere collettivo garantito da servizi pubblici migliori – a partire dalla sanità - fino al punto da essere disposto in futuro rinunciare anche a qualche consumo privato. E magari riesca perfino a convincersi che chi è al governo possa usare le tasse per darci servizi pubblici migliori. Se pensiamo che questo possa succedere e se siamo pronti a impegnarci per far sì che succeda, allora forse potremo costruire un Paese migliore. E avremo bisogno di innovazione: per ottenerla occorrerà dare priorità agli investimenti in formazione. Non solo: occorrerà distinguere tra protezione sociale e stimolo alla concorrenza e alla sperimentazione. Con un’avvertenza: concorrenza e sperimentazione non si ottengono con le erogazioni a pioggia.



Alla luce del dibattito politico di queste settimane, c’è di che essere pessimisti. Ma occorre in ogni caso impegnarsi perché lo scenario peggiore non si realizzi: in tema di innovazione ciascuno può e deve fare la sua parte. Per Laterza il lockdown è stata l’occasione per ripensare tutto il lavoro editoriale. Abbiamo utilizzato le nuove tecnologie e il web per rinnovare il modo in cui utilizziamo diversi prodotti e canali: dal libro al podcast, da Instagram alle librerie, dagli e-book agli spettacoli dal vivo, come Mystery Train che andrà in scena al Festival sabato 25 luglio. Innovare è difficile perché implica rimettersi in discussione. Ma è necessario se vogliamo che il nostro Paese torni a crescere in maniera equa e sostenibile.



