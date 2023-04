Così scriveva cento anni fa John Maynard Keynes, che fu non solo un grande economista ma anche un intellettuale a tutto campo, le cui idee furono decisive nel cambiare il rapporto tra Stato e mercato.

Agli intellettuali è dedicato un incontro che si terrà giovedì pomeriggio al Madre, organizzato insieme all’associazione A Voce Alta, a cui parteciperanno studiosi, giornalisti, professionisti, protagonisti della vita pubblica - a iniziare dal sindaco Gaetano Manfredi. Un incontro che trae spunto dal libro di Giorgio Caravale, «Senza intellettuali. Politica e cultura in Italia negli ultimi trent’anni».

Gli intellettuali a Napoli hanno sempre svolto un ruolo assai rilevante, basta pensare all’opera di Benedetto Croce. Uno storico della filosofia come Eugenio Garin ha descritto in maniera efficace il modo in cui Croce esercitò il suo magistero intellettuale: «Dopo il ’25, di fronte all’agonia di quell’Italia liberale che era la sua Italia, Croce attraverso l’organizzazione di una casa editrice ormai di primo piano, incide a fondo nella storia del proprio paese, esercitando una grande funzione “politica”.

Attraverso la cooperazione di Giovanni Laterza, difende un patrimonio di cultura; conserva aperta una circolazione di idee; forma su una linea precisa un fronte di resistenza intellettuale, offre alle scuole e agli educatori libri senza menzogne, seri, validi. (…)Se dopo il ’43 italiani di posizioni politiche diverse poterono trovare ancora un comune terreno, questo fu spesso dovuto alla fede in certi valori essenziali che il magistero crociano aveva indicato come patrimonio sacro tutti».

Oggi i luoghi della produzione e della diffusione della conoscenza - la scuola e le università, le case editrici e i diversi media ma anche i partiti politici e le imprese - operano in maniera assai diversa dal tempo di Croce. Ma della funzione intellettuale, con la sua capacità di connettere il particolare al generale, il presente al passato al futuro, c’è oggi ancor più bisogno. Non è un caso se nel nostro tempo, schiacciato sul presente, prevalgono gli “influencer” e i “tecnici” portatori di “competenze”. Figure certo utili, ma che non bastano a dare senso ai grandi cambiamenti che contraddistinguono la nostra epoca, di fronte ai quali siamo chiamati a scelte radicali, a un nuovo stile di vita. E cambiare il proprio modo di vivere è molto difficile, a meno che non ci si convinca che il futuro può essere migliore... Ma questo implica una notevole fiducia nelle classi dirigenti che a questo futuro migliore dovrebbero guidarci. Oggi, per diversi motivi, quella fiducia è scarsa. L’astensionismo è sempre più alto, ai ‘competenti’ si crede a fasi alterne: basta pensare a quello che è successo con i virologi durante la pandemia...

Il problema è che per camminare verso un futuro incerto - come ha scritto Eduardo Galeano - serve un orizzonte, una prospettiva, forse perfino un’utopia. Per gli illuministi napoletani - come Antonio Genovesi e Gaetano Filangieri - quell’utopia era l’emancipazione attraverso la conoscenza.

Oggi gli intellettuali sono ancora necessari per declinare in forme nuove e per soggetti nuovi le prospettive di emancipazione di donne e uomini del XXI secolo. Non è un pio desiderio: in Italia (e a Napoli) ci sono ancora molte persone competenti e impegnate nel dibattito pubblico attraverso i libri, i giornali e altri mezzi di comunicazione. Riconoscerne il ruolo specifico è utile a costruire il futuro del nostro Paese.

