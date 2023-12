La sempre più accentuata «turistificazione» sta radicando in molti napoletani un senso di estraneità dalla città in cui sono nati e vivono. Lo confermano le tante lettere inviate alle redazioni, che esprimono crescente insofferenza per il grande caos cittadino legato alle presenze turistiche da record.

I 1500 bus turistici parcheggiati in via Marina causa di ingorghi interminabili, le 10mila presenze al villaggio Coldiretti in piazza Municipio sono alcuni numeri dell’ultimo week end da folla asfissiante. Complici gli afflussi turistici, la città sta vivendo una trasformazione che in tanti subiscono senza ricavarne alcun vantaggio economico. Ci sarebbe da chiedersi quanti siano in concreto gli operatori napoletani che ricavano benefici dal grande turismo e quanti, invece, lo subiscono loro malgrado senza meravigliarsi della terzultima posizione di Napoli nella recente classifica del «Sole 24 ore» sulla vivibilità nelle grandi città italiane.

Se i parametri di quella classifica dipendono da condizioni legate a chi in città ci vive e lavora, allora la posizione in basso di Napoli rispecchia in pieno quello che in tanti, tra centro storico, Decumani, via Toledo, Chiaia, hanno ogni giorno davanti agli occhi.

La folla di turisti significa servizi non adeguati alla richiesta, per l’aumento spropositato di utenza che rende difficoltoso, ad esempio, tenere il passo con la produzione continua di rifiuti in strada, o con la folla di utenti di metropolitane e autobus. Per non parlare di chi cerca una casa in affitto non in periferia, merce rara se sono reali le percentuali degli uffici studi delle società di compravendita immobiliare che parlano di calo di offerta a Napoli di case in affitto pari al 7 per cento rispetto a una domanda aumentata dell’11 per cento. Chi possiede qualche metro cubo di mattoni, anche sgangherato, anche abbandonato, lo imbelletta al meglio e lo trasforma in casa vacanze o B&b, a volte senza dichiararlo. La rivoluzione si riflette dunque anche sul mercato immobiliare napoletano, completamente alterato dalla presenza di elevati indici di affitti brevi in zone come, da esempio, i Quartieri Spagnoli o la Sanità in aree territoriali ristrette e elevate densità abitative.

La città cambia pelle, prigioniera di rappresentazioni folkloristiche di se stessa come vogliono i turisti in arrivo. Il vero tema è diventato come governare questo cambiamento senza subirlo soltanto, farlo diventare gestione amministrativa attiva di chi regge le sorti della città, seguendo un’idea di turismo e di offerta a chi arriva da fuori. I soli slogan da richiamo, tipo Napoli città della musica, o Napoli città d’arte, o Napoli città accogliente aumentano tra i napoletani quella sensazione d’estraneità di cui si parlava all’inizio. Una scelta interessante sembra invece quella del coinvolgimento, utilizzando bandi comunali che prevedono agevolazioni mirate, di privati interessati a intervenire con investimenti e attività nelle aree del centro storico investite dall’afflusso turistico. Pensare a invertire la rotta dell’ammassamento di attività da food, favorendo invece imprese artigianali e culturali. Servirebbe a valorizzare zone ora in preda al caos e alla puzza da fritto come via Toledo.

Ben venga, dunque, l’annuncio del Comune che va in questa direzione. Anche perché, se a marzo il «Time» inseriva Napoli tra i 50 luoghi da visitare, citando la bontà del cibo offerto e l’energia positiva, non si può più andare avanti con il populismo del caos scambiato per energia positiva e la confusione per vitalità. Può esistere un giusto mezzo, un governo dei flussi di turisti, un’offerta di città che vada oltre i ristoranti, le “pizzetterie” e le friggitorie. Ripensare Napoli, consapevoli che la città ha cambiato pelle e si rischia di farla diventare nella sua identità storico-culturale un’immagine virtuale e fasulla, che nella realtà non esiste più. Scompaiono attività artigianali tradizionali, molti residenti storici fuggono, culture di quartiere sostituite dalla cultura di massa del consumo alimentare. Nel ring partenopeo, quello che è più venduto dai tour operator, tra Decumani, Toledo, Quartieri, piazza Plebiscito, i residenti vanno via. Estranei a casa loro, barricati dentro mentre cavallette di visitatori invadono tavoli da food a ogni ora della giornata. Governare bene e con acume questa trasformazione, analizzare come sono cambiati tanti luoghi cittadini, come sono stati alterati dal turismo che può anche diventare un male se viene subito come soluzione a ogni problema di Napoli e non governato. Ma occorre un’idea sul futuro cittadino, liberandosi da vincoli e condizionamenti che sembrano vivere tutti gli amministratori comunali dai sempre più potenti operatori del turismo. Portano consensi, ma siamo sicuri che non ne portino di più i residenti che il turismo lo subiscono con una peggiore qualità della vita senza riceverne alcun beneficio?