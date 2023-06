Le condizioni economiche delle famiglie italiane sono in fase di miglioramento, visto che il reddito netto medio è cresciuto nel 2022 del 3% (rispetto al 2021) e la quota di quelle a rischio povertà o esclusione sociale si è ridotta percentualmente di quasi un punto. Lo certifica l’Istat nel report appena pubblicato.Dove, inoltre, si registra l’importanza dei sostegni, erogati a vario titolo, finalizzati non solo al recupero dei redditi (e della capacità di spesa), ma pure alla riduzione delle disuguaglianze; naturalmente stiamo parlando di dati medi, cioè di sintesi di situazioni territoriali e/o familiari diverse, ma comunque in grado di delineare la dinamica tendenziale del fenomeno osservato. Inoltre, al di là di un aumento generalizzato dell’occupazione, si registra anche una crescita dei redditi da lavoro dipendente superiore al 4% (quasi il 6% per quelli da lavoro autonomo), rilevati a prezzi costanti. Questo tangibile rafforzamento è potuto succedere perché, parimenti, le imprese stanno reagendo bene, dato che nel primo trimestre di quest’anno il valore aggiunto (Pil meno le imposte) è aumentato del 2% (in volume).



Rispetto ad un anno prima, frutto in particolare di una convincente crescita dei servizi (poco meno del 3%) - che valgono quasi il 74% dell’intero valore aggiunto (il 24% l’industria e il restante 2% l’agricoltura) – mentre le altre branche produttive “frenano” (l’industria meno 0,5%, ma in ripresa nell’ultimo trimestre nei confronti del precedente - più 0,2% - grazie al comparto delle costruzioni particolarmente attivo nel Sud) e l’agricoltura (meno 0,6%).

Pure gli investimenti fissi si irrobustiscono di circa il 3,5% e la tanto dibattuta produttività (valore aggiunto per ora lavorata) si espande con un più 8,4% rispetto al periodo pre-Covid, dovuto essenzialmente al superiore ritmo di crescita del numeratore.

Questi dati così espressivi della realtà economico-produttiva del Paese rappresentano una spia fortemente chiarificatrice che stiamo gettando le basi per una ripresa duratura e descrivono plasticamente come il buon andamento delle attività produttive e dei servizi sia profondamente connesso (a volte come causa, in altre circostanze quale effetto) con una condizione altrettanto confortevole delle famiglie.

Nonostante questo quadro incoraggiante, non pochi osservatori appaiono convinti che trattasi di una ripresa passeggera, di breve durata e “giustificano” tale posizione con una contrazione pesante della produzione industriale (meno 2,9% nel primo quadrimestre rispetto allo stesso del 2022, fonte Istat), con l’Inflazione che non accenna a scendere in modo energico (siamo ancora oltre il 7%) - condizionando così investimenti e consumi – e con un nuovo patto di stabilità alle porte che potrebbe riservarci sorprese non del tutto gradite. Dunque, la produzione industriale è in flessione, ma il relativo indice che misura la variazione nel tempo del volume fisico della produzione (escluse le costruzioni) registra una situazione analoga a quella del 2015 (assunto come anno base) che sicuramente può essere considerato un anno dal buon andamento produttivo e, pertanto mantenere quel livello appare, comunque, uno stato ancora rassicurante.

Anche l’inflazione merita un approfondimento che permette di constatare come il suo elevato livello dipenda essenzialmente dal peso di due spese tra loro collegate, cioè quella dell’energia (nelle diverse articolazioni) e dei trasporti; ebbene queste due divisioni di spesa – che rappresentano più del 25% dell’intera spesa di una famiglia - sono proprio quelle che subiscono la maggiore riduzione e ciò fa ben sperare per il futuro.

Sul patto di stabilità regna molta incertezza, date le diverse posizioni assunte dai Paesi coinvolti; il testo di revisione presentato da Bruxelles, che deve essere concordato, prevede una riduzione di deficit annuale pari allo 0,5% (non facile da realizzare con continuità per il nostro Paese). Insomma, la situazione è indubbiamente da valutare con attenzione, ma segnalare con troppo risalto e soprattutto con dati parziali eventuali zone di criticità non aiuta né le imprese, che devono rispondere alle necessità di mercati in continua metamorfosi e di comparti produttivi in costante evoluzione, né le famiglie che devono fare i conti con le conseguenze non solo economiche di una pandemia da Covid-19 appena superata, con un conflitto dagli esiti ancora incerti e con una crescita Ue in fase di rallentamento.

Dunque, le famiglie e le imprese “camminano” insieme e questo aspetto, non sempre considerato nella giusta misura, necessita di un equilibrio decisionale a tutti i livelli istituzionali. Un’ultima riflessione la riserviamo al tema del Pnrr: Bankitalia stima che con il traino del Piano cresceremmo del 3,5% al termine del 2026 e per raggiungere questo basilare risultato servono non soltanto progetti e investimenti, ma anche importanti riforme. È un’occasione da non perdere per proseguire la fase di crescita delle famiglie e delle imprese.