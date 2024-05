La via crucis del trasporto pubblico in Campania si arricchiesce di nuove stazioni. Muoversi tra una città e un'altra è sempre più complicato e la coperta si fa sempre più corta. Che si tratti di treni o di autobus, il servizio risente di vecchie inefficienze, di infrastrutture vetuste, di risorse economiche che negli anni hanno subito tagli su tagli. A farne le spese sono innanzitutto i pendolari, ma il disservizio si riflette anche sul turismo perché investe siti strategici, da Ercolano a Pompei, alla penisola sorrentina.

È dell'altro giorno la notizia che dal primo luglio all'11 settembre la linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana sarà soppressa per improrogabili lavori di manutenzione. In un colpo solo resteranno senza treni centinaia di migliaia di cittadini e rimarranno isolate città come Nola, Pomigliano, Casalnuovo, Acerra.

Inoltre, va considerato che il terminal di Baiano funge da testa di ponte tra le province di Napoli e Avellino. Come se non bastasse, è di ieri l'altra mazzata sul trasporto pubblico. Il tratto Napoli-Torre Annunziata della linea Napoli-Salerno di Trenitalia sarà impraticabile per due mesi (luglio e agosto) per i lavori di potenziamento finanziati dal Pnrr.

Una interruzione che penalizza l’intera fascia costiero-vesuviana (San Giorgio, Portici, Ercolano, Torre del Greco), già indebolita della decisione della Circumvesuviana di ridurre le corse per potenziare i treni per Sorrento.

Il combinato disposto delle drastiche scelte di Circum e Trenitalia taglia in due la provincia di Napoli, la isola e rende problematici i collegamenti con il capoluogo. E di conseguenza appesantisce la mobilità di decine di migliaia di studenti e lavoratori che ogni giorno usufruiscono dei mezzi pubblici per gli spostamenti. Va da sé che la interruzione di due importanti linee ferroviarie comporterà un aumento del traffico automobilistico con buona pace della mobilità sostenibile.

I lavori, fanno sapere le due aziende, sono necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e la motivazione è talmente valida che nessuno vuol metterla in discussione. Quante volte, in passato, in presenza di incidenti, non si è posto l’accento sulla prevenzione o sulla inadeguatezza di infrastrutture vecchie e maltenute? Peraltro si tratta di lavori finanziati dal Pnrr e quindi da concludersi entro una precisa tempistica. Quanto ai tempi di intervento, a giustificare la scelta del periodo estivo è la coincidenza della chiusura delle scuole e (soprattutto in agosto) delle ferie.

Resta il fatto che ai cittadini della già martoriata provincia di Napoli viene ancora volta richiesto un enorme sacrificio, con gli inevitabili ricaschi negativi sulla qualità della vita. È la gente comune, quella che per muoversi ha i minuti contati e che sceglie il trasporto pubblico anche per motivi economici, a doversi sobbarcare e a pagare tutti i fastidi del disservizio. Per di più, in molti comuni, anche grossi, il trasporto pubblico interno lascia il tempo che trova.

Per coniugare le necessità delle aziende di eseguire i lavori e tutelare la sicurezza con le legittime e sacrosante esigenze dei viaggiatori andrebbe individuato un punto di caduta. Magari programmando e comunicando con largo anticipo la chiusura delle linee ferroviarie; incrementando il numero delle corse dei bus sostitutivi, e perché no immaginando forme di risarcimento sull’acquisto dei biglietti e degli abbonamenti. In fondo, il tempo è denaro.