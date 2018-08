CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 24 Agosto 2018, 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campionato cinico e baro, che neanche siamo tornati dalle vacanze e già ci mette davanti a un impegnativo caso di coscienza. Come accoglieremo questa sera, ore 20.30 stadio San Paolo, la sera della prima in casa, la sera dell’atteso debutto nel campo amico dei nuovi protagonisti di nostri vecchi sogni, come accoglieremo dunque il traditore che è stato tradito, l’infame che ha subìto un’infamia, l’uomo che in bianconero abbiamo odiato almeno quanto in azzurro avevamo amato? Perché...