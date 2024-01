Altri tempi. Quelli in cui una terra poteva identificarsi totalmente con una squadra, con un uomo.

Quelli in cui un gesto, una fisionomia, un carattere, potevano imprimersi indelebilmente nellamente di ognuno. La rovesciata, la sigaretta all’angolo della bocca, e le poche parole asciutte di uncampione scontroso e sincero. Ho pensato che per pochi uomini vale quello che sicuramente vale per Gigi Riva: avresti potuto disegnarlo con un’unica linea, un unico tratto dimatita, e lo avresti immediatamente riconosciuto. Eho pensato anche che è proprio così che si conservanella memoria collettiva la sua epopea. Come quella di un eroe di altritempi, immagine del calcio di un’altra epoca.

Che cos’è però un altro tempo, e perché ne sentiamo cosìtanto il bisogno, da rimanere sbigottiti quando lo riconosciamo, divisitra l’ammirazione e lamalinconia? Non ci sono più calciatori come Gigi Riva: inun certo senso, non ci sono mai stati. Neanche all’epoca incui ilCagliari vinceva lo scudetto (e bisognerebbe raccontarla bene, quell’impresa, e quanto distante fosse da ogni altro scudetto cucito, prima o dopo, sulla maglia di una squadra di calcio). Provo però a spiegare perché Riva è oggi così vicino al cuore degli italiani, e così lontano neltempo. Così distante e così presente. C’è una parola, che appartiene alla storia della filosofia, e che però impieghiamo abitualmente, che fa al caso nostro: essenza.Tutto, nella vicenda calcistica e umana di Gigi Riva è essenziale. Ridotto all’osso, alla sua verità più autentica.Il record di gol in Nazionale, lo scudetto, l’attaccamento alla maglia, gli infortuni, il ritiro prima deltempo. E nella carriera di dirigente la sua presenza nei momenti decisivi, senza una sola sbavatura, senzamai nulla di banale o di approssimativo.L’essenziale, appunto.

Ma che cos’è allora l’essenza? Quando Aristotele si inventa questa dimensione inedita delle cose, per provare a dire quel che ad esse appartiene e che non gli puoitogliere, senza snaturarle o corromperle,usa una strana locuzione. Ve lametto ingreco antico, non per sfoggio di cultura ma perché a quale altro tempo consegnereste Gigi Riva, se non a quello in cui si parlava la lingua di Eschilo, o di Sofocle? Non c’era forse qualcosa di anticonel suo volto, nella sua maschera taciturna? Sia o no cosi, essenza Aristotele la dice a questo modo:tò ti en einai, e tradurre l’espressione non è semplice. Noi pensiamo (Wikipedia pensa) che essenza significhi senz’altro «ciò per cui una cosa è quella che è (e non è un’altra cosa)», ma la traduzione letterale suona molto diversa e (abbiate pazienza: Gigi Riva lo merita) dice, più meno: «Il che cos’era essere». Non si capisce? Lo avete visto, però, che per dire l’essenza Aristotele usa un verbo al passato? Aristotele parla al passato e colloca l’essenza prima, inun altro tempo, quando la cosa era ancora, per dir così, scolpita nel marmo, prima cioè di essere quella che vediamo quotidianamente,insieme a tutti gli accidenti che le possono capitarenel corso di una vita.

L’essenza appartiene insomma a un altro tempo.Ma è, in certomodo, un tempo senza tempo, che si sporge fuori dalla linea temporale, e nel caso di Riva, ben oltre i campionati disputati e le partite, perse o vinte.È quello iltempo che evochiamo tutte le volte incui citroviamo dinanzi a un campione, che incarna perfettamente ciò che il calcio dovrebbe essere, ciò che uno sportivo dovrebbe essere, ciò cheun uomo dovrebbe essere se fosse davvero all’altezza della sua stessa essenza.Ci prende la malinconia,tutte le volte incui lo collochiamonel passato; ci rapisce l’ammirazione ,tutte le volte in cuinon lo pensiamo piùappartenente a un tempo ormai andato, ma come eroe di un tempo senza tempo, che è tanto passato quanto può essere a venire. La distanza degli uomini dal proprio tempo: questo, dunque, possiamo misurare ogni volta, grazie a ciò che era essere. Nel calcio, grazie a campioni come Gigi Riva.

Perché è giusto e anzi inevitabile essere uomini del proprio tempo, conoscerne le regole, le possibilità, i condizionamenti.Ma è altrettanto essenziale sporgersifuori, e non lasciarsene interamente dominare. Senza bisogno difughenostalgiche, del tipo com’era bello il calcio di una volta. Nel calcio di una volta c’erano anche i beveroni, il nonnismo nello spogliatoio, i padri padroni e la sudditanza degli arbitri. E quelli che ti spezzavano le gambe e la facevano franca. Ma Gigi Riva non appartiene a “una volta”, bensì a “ogni volta”, perché il suo gesto, la sua fisionomia, il suo carattere sono senza tempo. E resteranno anche neltempo a venire