Dalla guerra tra le toghe una lezione per la politica

Venerdì 31 Maggio 2019, 00:00

Le dimissioni, dopo la condanna in primo grado, di Edoardo Rixi, si possono interpretare in molti modi: un formale ossequio alla legalità, una generosa concessione di Salvini agli annichiliti alleati, oppure, più semplicemente, la volontà di evitare un’altra estenuante polemica come quella che, per il caso Siri, ha fatto rischiare una crisi. Detto questo, rimane l’eterno problema: la strumentalizzazione della giustizia per l’estromissione degli avversari. Questo problema , oggi saggiamente accantonato...