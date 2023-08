Tra dieci giorni, il 25 agosto, Roberto De Simone compie novant’anni. È il compleanno di un grande creatore di arte. Ma è soprattutto il compleanno della giovinezza.

Può la giovinezza festeggiare ogni anno la sua straordinaria potenza?

Si, può. Può farlo perfino novanta volte ogni venticinque agosto. Può farlo perché la giovinezza è segnata dal crisma della curiosità indomabile. Può farlo perché la giovinezza non si sottrae a nessuna esplorazione. Può farlo perché la giovinezza è senza paura.

Sulle spalle del maestro la curiosità è piovuta come un temporale d’inverno. La sua sete di sperimentazione non ha conosciuto riposo. Il coraggio di spingersi sempre oltre lo ha accompagnato da sempre. La giovinezza non ha paura di niente. Tantomeno dell’antichità.

Tra le rovine della città sepolta, dove il sangue della cultura scorreva sotto le macerie dell’ignoranza accumulata dal perbenismo borghese, De Simone ha ritrovato la bellezza dell’architettura del pensiero.

Ha dimostrato che al mondo non c’è passato e non c’è futuro, ma solo un presente palpitante che li magnetizza entrambi. Ha dimostrato che le cose morte sono più vive delle presunte cose vive. Ha dimostrato che un defunto può essere infinitamente più vitale di un vivente.

De Simone, grazie alla sua giovinezza, compie un prodigio degno di Leonardo. Collega la letteratura alla musica, il canto alla recitazione, l’antropologia al teatro. Abbatte le barriere scolastiche che tormentarono e tormentano il mondo e insegna che i maledetti sono benedetti, che l’alto e il basso sono soltanto due pregiudizi, che il candore è nella povertà, che la cultura è nell’inconsapevolezza e nell’abbandono.

Quando un drammaturgo ha una visione, quando un drammaturgo ha un sogno, chiama attorno a sé un gruppo di attori. Non chiede loro di interpretare il sogno che ha scritto. Chiede loro di sognarlo per la seconda volta. Gli attori presentano il sogno al pubblico. Al pubblico non viene chiesto di interpretarlo. Al pubblico viene richiesto di sognarlo per la terza volta.

De Simone feconda una psicanalisi inversa. E come se il paziente dicesse all’analista: «Ho sognato una barca» e l’analista rispondesse: «La vedo, è bianca, è notte. Il mare è in tempesta».

Così l’epifania della «Gatta Cenerentola», le villanelle e i rimorsi delle tarantelle, così le devozioni, i canti dei contadini, i «Requiem per Pasolini» e gli «Stabat Mater», vennero per dilatare i sogni degli esseri umani.

Vennero per incoraggiarli a sentire dentro ciascuno quella intelligenza spirituale e sensuale che trascende la ragione. Perfino quella che chiamiamo scienza si fonde nel coraggio della visione e del sogno. Senza Giovanna D’Arco sapremmo molto meno dello scavalcamento della materia. Tanto meno Cartesio e Kant, a furia di ragionare, avrebbero potuto dipingere le «Sette Opere di Misericordia».

La vita e la morte sono la stessa cosa, muta solo la loro forma. Il sopra e il sotto sono inscindibili, perché l’uno non potrebbe esistere senza l’altro. Ciò che chiamiamo sacro senza più sapere perché, grazie a De Simone diventa una fuga dalle ristrettezze dei razionalismi da quattro soldi. Il sacro incarna il coraggio dell’onirico perché tra i confini di ciò che chiamiamo realtà, niente è come sembra.

De Simone ha perfino insegnato che il maschile e il femminile non sono vicende che riguardano i corpi, ma un eterno inseguimento tra due facce di un pianeta che cerca la rotazione perfetta. Il genio della sua musica ci dice che questa genialità è figlia della fede. Perché la fede è immaginazione, l’immaginazione è sogno, il sogno è creazione.

Così, mentre il tempo prendeva in giro l’umanità, fingendo di passare, a passare invece era l’umanità, che camminava lungo un tempo immobile. Il tempo rimaneva giovane. L’umanità invecchiava.

De Simone ci svela che il tempo non entra in armonia con l’uomo senza il nutrimento della memoria. Ce lo svela con le sue favole, con i sassofoni che intonano il gregoriano, con il suo romanzo Satyricon, in cui lo ritroviamo bambino e giovane sempre. Tra le sue note e i suoi versi scopriamo che la tradizione non è l’abitudine. Scopriamo che la tradizione è un organismo in grado di dare vita a nuove forme di esistenza a patto che scatti una fecondazione reciproca tra la tradizione stessa e chi la incontra.

È una storia d’amore quella di De Simone. E l’amata è Napoli, la più sfuggente e la più fedele tra le creature. È una storia di resurrezioni, in cui i fantasmi che le Accademie credevano di avere archiviato per sempre, tornano nei corpi della matrigna, delle lavandaie, delle madonne e dei pulcinella, a dirci che sono ancora vivi e ci abitano oltre ogni dimensione temporale.

Per questo, carissimo Roberto, l’Italia e il mondo ti dicono grazie. E te lo dico anche io, che vivo il privilegio di esserti amico. Da quando ti conosco ogni anno la tua giovinezza diventa sempre più giovane e viene a dirci una cosa semplice come l’acqua che scorre: tu e la tua opera non siete di ieri, non siete di oggi, né di domani. Tu e la tua opera siete di sempre. Buon compleanno Roberto.