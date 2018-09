Ronaldo fa saltare il banco ma la sfida deve continuare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 29 Settembre 2018, 22:38

La Juve vola a +6, il Napoli torna sulla terra. Fa male la sconfitta perché la partenza era stata incoraggiante, con il vantaggio di Mertens al primo errore bianconero. Ma poi gli azzurri non hanno avuto la personalità per reagire alla pressione e sono crollati. Qundici minuti di ottimo Napoli, poi la Juve ha preso il sopravvento in virtù della superiorità numerica a centrocampo: tre uomini oltre a Dybala, che partiva da dietro per supportare Mandzukic (doppietta) e il fantastico CR7, decisivo e ai migliori...