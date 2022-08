Interessi nazionali, difesa concreta e non di facciata

È naturale che la Russia cerchi di seminare zizzania in Europa e in particolare in Italia dove si vota tra un mese. «Perché volete restare al freddo e con i frigoriferi vuoti per farci dispetto? Ne vale la pena?». A parte che nessuna delle due ipotesi è seriamente realistica, sappiamo che – comunque vadano le elezioni – l’Italia resterà sulle stesse posizioni di sei mesi fa quando è cominciata la guerra in Ucraina. Dunque pienamente solidale con gli aggrediti e perfettamente allineata sulle posizioni atlantiche.

La libertà è un bene costoso. In questo senso, Letta e Meloni la pensano allo stesso modo e la seconda si fa garante per la sua coalizione, accreditata come vincente il 25 settembre. La ventennale amicizia personale di Berlusconi per Putin e le trascorse simpatie di Salvini per la Russia non potranno spostare di un centimetro la posizione dell’Italia. Questo non toglie che noi – come altri Paesi e come ha già fatto Draghi – faremo tutto quanto è in nostro potere per trovare prima possibile una soluzione ragionevole al conflitto. La fedeltà alla causa ucraina può essere inserita nel catalogo dei valori che stanno ispirando la politica e la campagna elettorale di Giorgia Meloni. Fedeltà alle alleanze internazionali, difesa degli interessi nazionali.

A questo proposito, l’annuncio di esercitare il golden power ogni volta che gli stranieri (francesi ma non solo) cercano di prendere qualche pezzo iconico del nostro patrimonio imprenditoriale va accolto con favore. Mario Draghi ne ha fatto d’altra parte largo uso. Fincantieri sta ancora leccandosi le ferite del mancato controllo dei cantieri francesi Stx che aveva conquistato sul campo. Né è pensabile che una struttura strategica come la rete telefonica finisca sotto il controllo straniero. In questo momento, peraltro, l’elemento strategico per eccellenza è l’energia. Liberarsi dalla dipendenza russa è sacrosanto, ma affidarsi in larga parte a un Paese tempestoso come l’Algeria non è completamente rassicurante. Occorre dunque diversificare. Se è pazzesco bloccare per ragioni burocratiche tante iniziative sulle energie rinnovabili, lo sarebbe altrettanto non accelerare i tempi sul nucleare “pulito” e sui rigassificatori.

È noto che noi siamo circondati da centrali nucleari e che le radiazioni non possono essere fermate ai confini dalla Guardia di Finanza. Tutte funzionano a pieno regime e la Germania ha bloccato il programma di dismissioni rimettendo peraltro in funzione anche le malfamate centrali a carbone. A proposito di rigassificatori, negli altri Paesi sono tutti piantati in terra. In Italia i tre esistenti (La Spezia, Livorno e provincia di Rovigo) e i due in gestazione ( Piombino e Ravenna) sono in mare per i capricci delle popolazioni, che altrove non esistono. La Spagna ne ha sette (su terra, dove costano la metà) e nessuno batte ciglio. Vent’anni fa Paolo Scaroni, amministratore delegato dell’Enel, inviò una delegazione di Brindisi a Montoir in Francia a vedere il locale rigassificatore. Uno degli italiani chiese al sindaco perché lo avesse accettato e la risposta fu “Perché me lo ha chiesto la Francia”. Il rigassificatore di Brindisi non si è mai fatto. Dovesse andare a palazzo Chigi, Giorgia Meloni spieghi al sindaco di Piombino (FdI) che guida la protesta di tutte le forze politiche, che il rigassificatore serve all’Italia…