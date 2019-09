Da ritrovo vip a megavilla: ecco la «nuova» Sacrestia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 15 Settembre 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scompare la Sacrestia: il ristorante simbolo della dolce vita napoletana diventerà un complesso residenziale. Il permesso ufficiale per il cambio di destinazione d’uso è stato rilasciato l’altro giorno dal Comune di Napoli, i lavori partiranno a breve. Per la verità la Sacrestia di Napoli non esisteva più già da quattro anni: ristorante chiuso nel 2015, sconfitto dalla crisi, dalla nuova ristorazione, dalla mancanza di quel popolo di vip che l’aveva animato per 44 anni, dal giorno...