Perché il governo è appeso al risultato del Pd alle Europee

Sabato 30 Marzo 2019, 00:00

Non era affatto scontato che Matteo Salvini accettasse il candidato di Silvio Berlusconi per le elezioni del 26 maggio in Piemonte. Alberto Cirio, collaudata macchina da voti, l’ha spuntata su Paolo Damilano, importante industriale del vino (ma politicamente più debole) che aveva colpito il leader della Lega. Cirio ha buone probabilità di farcela portando a 11 su 19 le regioni controllate dal centrodestra (la ventesima è la Valle d’Aosta). In attesa della madre di tutte le sfide, l’Emilia Romagna...