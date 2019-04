Se la coppia dei vicepremier ormai è scoppiata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Aprile 2019, 00:00

Quanto può durare il matrimonio tra due coniugi che si accusano pubblicamente di tradimento? Giorgetti ha telefonato a Berlusconi dicendo che sta saltando tutto, sostengono i 5 Stelle. Non è vero, risponde la Lega. Sono loro piuttosto che flirtano con il Pd. Ancora: Salvini vuol far saltare il governo. Ma quando mai?, rispondono i leghisti. I grillini accusano gli alleati di attaccare la Raggi per distrarre l’attenzione da Siri. I leghisti rispondono bocciando i nuovi fondi per Roma e ricordano che Toninelli ha tolto le...